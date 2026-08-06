「台青e站」涉違反兩岸關係條例 陸委會證實已封鎖

陸委會主委邱垂正昨天表示，將協調相關部會下架或遮蔽大陸國台辦日前上線的平台「台青e家」。陸委會副主委梁文傑今表示，跟相關單位協調之後，已經封鎖該網站。

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台。陸委會主委邱垂正表示，該平台提供就學、就業媒合服務，涉違反兩岸關係條例多項規定，將協調相關部會下架或遮蔽網站。他並質疑，大陸青年失業率高，「失業率30%的在幫失業3%的找工作」，批評平台只是對台宣傳，媒合成效難以查證。

梁文傑今表示，「台青e家」直接刊登陸方各種職缺和學校，要青年到大陸去，還有線上投遞履歷、線上報名等功能，要求提供個資，「我們認為這有極高的風險」。

他進一步表示，「台青e家」同時涉及兩岸條例第23條協助陸方學校招生、第33條中介赴陸任職、第34條投放廣告等相關規定，我方法令有明確規範，對岸還是執意要推出這個網站。陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行停止解析的作業，也就是封鎖。

梁文傑提到，過去也有類似的案例，2019年對岸推出「關注31條」的網站，當時也是NCC將其封鎖。

2018年，中國祭出對台31項措施後，也出現「關注31條」網站，註冊台灣網域，宣傳中國對台31項措施，被質疑是對台灣統戰。而後NCC表示，邀集有關機關研商，確認違反了兩岸人民關係條例34條的規定，經國安單位函知註銷該網站域名。