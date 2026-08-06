快訊

「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

不轉彎？白海豚颱風周末龜速擦邊 氣象署不排除這地發陸警

今年第6次！北韓發射彈道飛彈 落在日本專屬經濟區外

聽新聞
0:00 / 0:00

「台青e站」涉違反兩岸關係條例 陸委會證實已封鎖

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台。圖／截自「台青e家」網站
大陸國台辦日前上線的「台青e家」服務平台。圖／截自「台青e家」網站

陸委會主委邱垂正昨天表示，將協調相關部會下架或遮蔽大陸國台辦日前上線的平台「台青e家」。陸委會副主委梁文傑今表示，跟相關單位協調之後，已經封鎖該網站。

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台。陸委會主委邱垂正表示，該平台提供就學、就業媒合服務，涉違反兩岸關係條例多項規定，將協調相關部會下架或遮蔽網站。他並質疑，大陸青年失業率高，「失業率30%的在幫失業3%的找工作」，批評平台只是對台宣傳，媒合成效難以查證。

梁文傑今表示，「台青e家」直接刊登陸方各種職缺和學校，要青年到大陸去，還有線上投遞履歷、線上報名等功能，要求提供個資，「我們認為這有極高的風險」。

他進一步表示，「台青e家」同時涉及兩岸條例第23條協助陸方學校招生、第33條中介赴陸任職、第34條投放廣告等相關規定，我方法令有明確規範，對岸還是執意要推出這個網站。陸委會跟相關單位協調之後，已經對該網站進行停止解析的作業，也就是封鎖。

梁文傑提到，過去也有類似的案例，2019年對岸推出「關注31條」的網站，當時也是NCC將其封鎖。

2018年，中國祭出對台31項措施後，也出現「關注31條」網站，註冊台灣網域，宣傳中國對台31項措施，被質疑是對台灣統戰。而後NCC表示，邀集有關機關研商，確認違反了兩岸人民關係條例34條的規定，經國安單位函知註銷該網站域名。

兩岸關係條例 陸委會 兩岸 國台辦 失業

延伸閱讀

上千人！中共對台統戰「從娃娃抓起」 邱垂正： 地方首長常交流中小學恐有樣學樣

批陸委會評論中出入境新規 張雅屏：愚民宣傳換不到真正的和平

立委提案修法防堵陸資借名購地 陸委會：避免國安戰略防禦漏洞

陸將6家美國實體列反制清單 禁止境內組織、個人與其交易合作

相關新聞

北京對台「失能戰」曝光！3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

美國國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）7月22日刊文指出，中國軍事研究人員曾提出「大型城市全域失能戰」構想，設想以軍事封鎖、精準打擊及認知攻擊，迅速癱瘓台北市的運作與抵抗能力。這套構想並非全面摧毀城市，而是迫使台北屈服，以降低持久戰、占領及後續反抗的成本。

「台青e站」涉違反兩岸關係條例 陸委會證實已封鎖

陸委會主委邱垂正昨天表示，將協調相關部會下架或遮蔽大陸國台辦日前上線的平台「台青e家」。陸委會副主委梁文傑今表示，跟相關單位協調之後，已經封鎖該網站。

陸海警船與自家軍艦南海相撞 1年後證實2人喪生低調追授烈士

2025年8月11日，中國海警船與海軍軍艦因為在南海追逐菲律賓巡邏艇而自相擦撞，畫面廣為流傳。但中國官方事後並未通報證實...

美國給陸生F-1簽證少3成多 陸官媒：反對汙名化歧視中國留學生

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國大陸學生獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。大陸官媒《環球時報》5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待。」

日本近期參與3場聯合軍演 中共軍媒批日「危險擴張圖謀」

日本近期接連參與「堅毅之龍-2026」、「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」等多場聯合軍演，中共中央軍委機關報《解放軍報》6日對此刊文批評，相關演習在地域範圍、科目設置及參演裝備上均呈現進攻性特徵，並指日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，企圖突破「專守防衛」原則，打造外向型進攻軍力。日本演習範圍已由第一島鏈延伸至第二島鏈，參演裝備亦涵蓋遠程精確打擊武器，凸顯其「危險擴張圖謀」。

自駕安全 陸公布強制國家標準…明年7月上路

大陸汽車進入下半場智慧化階段，自動駕駛成為關鍵戰場。大陸官方四日發布《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準，擬於二○二七年七月一日正式實施。標準提及，對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能，標誌著大陸官方正推進高階自動駕駛進入「有標可依、強制准入」的規範化發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。