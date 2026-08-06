陸海警船與自家軍艦南海相撞 1年後證實2人喪生低調追授烈士

2025年8月11日，中國海警船與海軍軍艦因為在南海追逐菲律賓巡邏艇而自相擦撞，畫面廣為流傳。但中國官方事後並未通報證實，反而刪除網路相關討論。近日官方訊息顯示，這起事故已造成2名中方人員喪生。

中國官媒「央廣軍事」微信公眾號5日發布，日前，經武警部隊中共黨委常委會會議研究審定，第25屆「中國武警忠誠衛士」評選結果揭曉。其中，衣昕玉、苗鑒、程龍、譙禾林4名「烈士」被追授為「中國武警忠誠衛士」。

在中國「中華英烈網」上可找到，衣昕玉和程龍兩人皆為山東籍，其「烈士事蹟」都與2025年8月11日參與「海上維權行動」而「犧牲」有關。

衣昕玉生前是中國海警局戰士，「烈士事蹟」明確列出「2025年8月11日因參與南海一線維權行動犧牲」；程龍生前是中國海警局直屬第三局的南域艦執法員，「烈士事蹟」是「2025年8月11日在海上維權行動中不幸英勇犧牲」，但其犧牲地點為「不詳」。

2025年8月11日，根據菲律賓海岸防衛隊發布的影片，中國海警船在南海民主礁（中國稱黃岩島）水域高速追逐菲方巡邏艇期間，進行冒險的操作，導致與共軍桂林號飛彈驅逐艦相撞，現場傳出巨大撞擊聲，中國海警船的船艏嚴重受損，無法航行。

但是對於這起自家艦艇碰撞的事件，中國官方沒有通報，陸媒也沒有報導。中國海警局新聞發言人甘羽僅表示，當天中國海警依法「對菲船採取跟監外逼、攔阻管制」等必要措施予以驅離，「現場操作專業規範、正當合法」。

當時菲方影片在中國社群媒體上被熱烈轉發，討論區爆出大量負評，網管持續刪除網路相關畫面與討論。