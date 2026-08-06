美中競爭升溫 分析：不影響美中領導人互動

美中經貿競爭再次升溫，在美方以涉及新疆強迫勞動為由，禁止進口43家中國企業產品後，中國昨天宣布一連串反制措施因應。然而，中國學者認為，這仍不會影響美中領導人下半年的接觸。

中國國家主席習近平9月可能回訪美國前夕，美中經貿競爭再次升溫。美國政府近期針對中國推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列中國實體進入新疆強迫勞動制裁清單等。中國商務部昨天宣布5項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等。

對於美中競爭再起，是否會影響雙方最高層級的互動進程，中國人民大學教授時殷弘接受中央社訪問時指出，從各方面跡象來看，中國可望9月能夠在華盛頓舉行美中峰會，目前也沒有任何跡象顯示，美方排除舉行峰會的可能性。

時殷弘認為相關制裁不會影響美中領導人的接觸。不過他指出，雙方在經濟與科技領域互相制裁，中國對美國的制裁規模，明顯小於美國對中國的制裁規模。

時殷弘進一步說明，兩國之間的技術競爭確實愈演愈烈，然而整體而言，美國目前仍然擁有顯著的技術優勢，因此中國的制裁規模，明顯小於美國制裁規模。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向中央社表示，這對後續美中領導人的會晤應不會有實質性的影響，畢竟這是針對美國近期一系列制裁中國企業所做出的回應。

不過，朱鋒也說，相比美國對中國企業的制裁規模，光是最近一星期就超過250家，中國這次對美企採取的制裁規模仍有限，因此可以說是相對克制。

朱鋒指出，美中關係現在是一種戰略競爭關係，但關鍵在於如何可控，避免走向極端對抗發展，這符合雙方共同利益，也是目前兩國領導人共同的主張。