快訊

中聯油下架會議紀錄「C專家」說話了 訂20%是製造問題非解決問題

國安基金第九次護盤標的揭曉！權王台積電買最多大賺77億 報酬率100%

北京對台「失能戰」曝光！3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

聽新聞
0:00 / 0:00

美中競爭升溫 分析：不影響美中領導人互動

中央社／ 北京6日電

美中經貿競爭再次升溫，在美方以涉及新疆強迫勞動為由，禁止進口43家中國企業產品後，中國昨天宣布一連串反制措施因應。然而，中國學者認為，這仍不會影響美中領導人下半年的接觸。

中國國家主席習近平9月可能回訪美國前夕，美中經貿競爭再次升溫。美國政府近期針對中國推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列中國實體進入新疆強迫勞動制裁清單等。中國商務部昨天宣布5項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將7家美國實體列入反制清單等。

對於美中競爭再起，是否會影響雙方最高層級的互動進程，中國人民大學教授時殷弘接受中央社訪問時指出，從各方面跡象來看，中國可望9月能夠在華盛頓舉行美中峰會，目前也沒有任何跡象顯示，美方排除舉行峰會的可能性。

時殷弘認為相關制裁不會影響美中領導人的接觸。不過他指出，雙方在經濟與科技領域互相制裁，中國對美國的制裁規模，明顯小於美國對中國的制裁規模。

時殷弘進一步說明，兩國之間的技術競爭確實愈演愈烈，然而整體而言，美國目前仍然擁有顯著的技術優勢，因此中國的制裁規模，明顯小於美國制裁規模。

南京大學國際關係學院院長朱鋒向中央社表示，這對後續美中領導人的會晤應不會有實質性的影響，畢竟這是針對美國近期一系列制裁中國企業所做出的回應。

不過，朱鋒也說，相比美國對中國企業的制裁規模，光是最近一星期就超過250家，中國這次對美企採取的制裁規模仍有限，因此可以說是相對克制。

朱鋒指出，美中關係現在是一種戰略競爭關係，但關鍵在於如何可控，避免走向極端對抗發展，這符合雙方共同利益，也是目前兩國領導人共同的主張。

美中 習近平 無人機

延伸閱讀

陸5措施反制美制裁 稱「仍珍視美中經貿穩定」

陸將7家美國實體列反制清單 陸官媒環時：中方反制將「只會更硬」

陸官媒批美國競爭不過就限制 改寫魯迅名言諷「失掉自信心啦？」

陸將6家美國實體列反制清單 禁止境內組織、個人與其交易合作

相關新聞

北京對台「失能戰」曝光！3手段癱瘓台北市 迫使屈服非摧毀

美國國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）7月22日刊文指出，中國軍事研究人員曾提出「大型城市全域失能戰」構想，設想以軍事封鎖、精準打擊及認知攻擊，迅速癱瘓台北市的運作與抵抗能力。這套構想並非全面摧毀城市，而是迫使台北屈服，以降低持久戰、占領及後續反抗的成本。

日本近期參與3場聯合軍演 中共軍媒批日「危險擴張圖謀」

日本近期接連參與「堅毅之龍-2026」、「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」等多場聯合軍演，中共中央軍委機關報《解放軍報》6日對此刊文批評，相關演習在地域範圍、科目設置及參演裝備上均呈現進攻性特徵，並指日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，企圖突破「專守防衛」原則，打造外向型進攻軍力。日本演習範圍已由第一島鏈延伸至第二島鏈，參演裝備亦涵蓋遠程精確打擊武器，凸顯其「危險擴張圖謀」。

美國給陸生F-1簽證少3成多 陸官媒：反對汙名化歧視中國留學生

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國大陸學生獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。大陸官媒《環球時報》5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待。」

自駕安全 陸公布強制國家標準…明年7月上路

大陸汽車進入下半場智慧化階段，自動駕駛成為關鍵戰場。大陸官方四日發布《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準，擬於二○二七年七月一日正式實施。標準提及，對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能，標誌著大陸官方正推進高階自動駕駛進入「有標可依、強制准入」的規範化發展。

美重擊太陽能陸企！瞄準多晶矽及衍生產品課稅 聯合再生、中美晶受惠

路透引述知情人士報導，川普政府繼有意禁止中國大陸製光收發模組進口美國之後，最新目標瞄準太陽能陸企，準備對多晶矽與衍生產品採取最低價格並徵收新關稅，同時擬擴大補貼美國製造，藉此重挫陸企。

減弱陸廠優勢！川普「保價政策」 助益轉單

川普政府再出拳重擊太陽能紅鏈，最受矚目的是要求進口美國的多晶矽與其衍生的太陽能電池、模組要受「最低售價」規範，不能盲目殺價搶市，業界形容此為「保價政策」，不僅將削弱陸廠原先的價格競爭態勢，並有望促使美國客戶加大採購台灣廠商的產品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。