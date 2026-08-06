快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

美國給陸生F-1簽證少3成多 陸官媒：反對汙名化歧視中國留學生

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
哈佛大學校園內的學生。路透資料照
哈佛大學校園內的學生。路透資料照

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國大陸學生獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。大陸官媒《環球時報》5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待。」

環時社評稱，該智庫報告指，限制中國留學生簽證將「惠及美國學生和國家安全」，「但留學生怎麼就威脅美國安全了？報告沒有提供任何證據」，文中列舉，去年至今，美國移民和海關執法局（ICE）逮捕外國學生，在全美留學生群體引發大範圍恐慌。其中，一些美國人呼籲保持開放以維持學術競爭力，一些人擔憂國際學生擠占就業機會。文章指，「一些人視留學生為創新動力，一些人視其為安全威脅。這是美國社會日益民粹化和陣營化的反映。」

該文稱，對中國留學生的簽證簽發量大幅下滑，非因為中國留學生出了什麼「間諜」，是美方一系列政治操作的直接結果，如面試暫停、對社群媒體全面審查、背景核查，加上對特定國家學生「加強審查」的公開表態。只是將正常留學活動「政治化、武器化」，以國家安全為名，對特定國家學生歧視性限制。

該社評列舉，美國商務部數據顯示，國際學生透過學費、生活消費，每年為美國經濟貢獻約550億美元，支撐逾40萬個就業崗位；美國國際教育工作者協會的報告稱，僅2025年秋季新生減少，就導致美國經濟損失近11億美元，減少約2.3萬個就業崗位。

同時文章指，美國總統川普曾多次公開表示「歡迎中國留學生」，還說如果沒有中國留學生，美國的大學體系將陷入困境。該社評認為，真正影響美國年輕人就業的，是產業結構、教育匹配、勞動力成本等深層次問題，而不是按規定合法學習、工作的國際學生。

文章認為，美國一些人愛拿「國家安全」說事，似乎把中國留學生擋在門外就能高枕無憂。「這種邏輯經不起推敲，安全從來不是靠封閉和自我孤立來實現的。我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待」，「當一份報告把留學生數量的下降包裝成『勝利』，並宣稱『惠及美國學生和國家安全』時，它真正暴露的，不是對方的『威脅』，而是自身的焦慮。」

簽證 留學生 留學

延伸閱讀

美國F-1簽證核發量：中國減46% 印度少60%

陸將7家美國實體列反制清單 陸官媒環時：中方反制將「只會更硬」

藏特殊功能？在招生網頁植入「六四天安門」關鍵字 東京大學教授遭懲處

陸官媒批美國競爭不過就限制 改寫魯迅名言諷「失掉自信心啦？」

相關新聞

日本近期參與3場聯合軍演 中共軍媒批日「危險擴張圖謀」

日本近期接連參與「堅毅之龍-2026」、「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」等多場聯合軍演，中共中央軍委機關報《解放軍報》6日對此刊文批評，相關演習在地域範圍、科目設置及參演裝備上均呈現進攻性特徵，並指日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，企圖突破「專守防衛」原則，打造外向型進攻軍力。日本演習範圍已由第一島鏈延伸至第二島鏈，參演裝備亦涵蓋遠程精確打擊武器，凸顯其「危險擴張圖謀」。

美國給陸生F-1簽證少3成多 陸官媒：反對汙名化歧視中國留學生

美國保守派智庫「移民研究中心」（Center for Immigration Studies）3日發布報告稱，去年5到8月中國大陸學生獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期減少34%、給印度學生簽證數量減少60%。大陸官媒《環球時報》5日社評批評美方，將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，該社評還指，「我們堅決反對任何對中國留學生的汙名化和歧視性對待。」

自駕安全 陸公布強制國家標準…明年7月上路

大陸汽車進入下半場智慧化階段，自動駕駛成為關鍵戰場。大陸官方四日發布《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準，擬於二○二七年七月一日正式實施。標準提及，對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能，標誌著大陸官方正推進高階自動駕駛進入「有標可依、強制准入」的規範化發展。

美重擊太陽能陸企！瞄準多晶矽及衍生產品課稅 聯合再生、中美晶受惠

路透引述知情人士報導，川普政府繼有意禁止中國大陸製光收發模組進口美國之後，最新目標瞄準太陽能陸企，準備對多晶矽與衍生產品採取最低價格並徵收新關稅，同時擬擴大補貼美國製造，藉此重挫陸企。

減弱陸廠優勢！川普「保價政策」 助益轉單

川普政府再出拳重擊太陽能紅鏈，最受矚目的是要求進口美國的多晶矽與其衍生的太陽能電池、模組要受「最低售價」規範，不能盲目殺價搶市，業界形容此為「保價政策」，不僅將削弱陸廠原先的價格競爭態勢，並有望促使美國客戶加大採購台灣廠商的產品。

彭博：陸5大模型接連問世 已有可複製體系

大陸科技企業阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜在兩個月內推出五個人工智慧（ＡＩ）模型，迅速縮小與矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。