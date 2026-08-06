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中國製Zbtlink路由器藏後門 全球10萬台恐受影響

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

資安公司VulnCheck研究人員今天表示，全球販售的20多款中國製路由器都內建後門，可能讓外部人士取得存取權，並進一步連接網路上的其他裝置。

路透社報導，這項發現讓西方國家對中國製網路設備所帶來資安風險的擔憂升溫。多年來，西方政府不斷警告駭客恐利用此類設備發動攻擊，而美國監管機構也在今年採取行動，限制外國製路由器的進口。

發現該後門的VulnCheck技術長班茲（JacobBaines）表示，這個此前未被揭露的後門被研究人員命名為「無盡之門」（Endlessdoors），存在於中國深圳智博通電子生產，並以Zbtlink和Wiflyer雙品牌銷往全球的多款路由器中。

智博通未回應置評請求。

班茲估計全球至少部署10萬台此類路由器，但他表示，目前無法確定這些設備的確切所在位置，也無法確定美國境內有多少台在運作。

西方政府曾多次警告，與中國有關聯的駭客濫用小型辦公室及家庭路由器與其他網路設備，藉此入侵網路，以利日後進一步入侵與從事網路間諜活動。北京當局則一貫否認有縱容或執行任何網路攻擊及網路間諜行為。

美國聯邦傳播委員會（FCC）3月宣布，基於國家安全考量，將禁止進口新的外國製消費型路由器，不過該機構隨後豁免許多非中國企業。德州2月對總部位於加州、自中國公司分拆出來的路由器廠商TP-Link提起訴訟，指控該公司允許北京取得美國消費者裝置的存取權限。TP-Link則否認這項指控。

班茲在公司網站的部落格文章中表示，他發現的後門每35秒會自動與一個特定IP位址及在中國註冊的網域進行通訊。他說，任何控制這些網域的人，都可能掌控該路由器，並可能以此為跳板，存取同一網路上的其他設備。

班茲表示，大多數購買這款路由器並用於小型企業或家庭辦公室的人，很可能根本不知道它允許這類存取。

路透社無法確認這個後門存在的原因、用途，或它是否曾遭到濫用。

後門 駭客 資安

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