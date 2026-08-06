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日本近期參與3場聯合軍演 中共軍媒批日「危險擴張圖謀」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本近期參與多場聯合軍演，中共軍媒《解放軍報》6日刊文稱，相關演習呈現進攻性特徵，並批評日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，圖謀突破「專守防衛」。文章批日本此舉凸顯其「危險擴張圖謀」。圖／美國海軍
日本近期參與多場聯合軍演，中共軍媒《解放軍報》6日刊文稱，相關演習呈現進攻性特徵，並批評日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，圖謀突破「專守防衛」。文章批日本此舉凸顯其「危險擴張圖謀」。圖／美國海軍

日本近期接連參與「堅毅之龍-2026」、「勇敢之盾-2026」及「環太平洋-2026」等多場聯合軍演中共中央軍委機關報《解放軍報》6日對此刊文批評，相關演習在地域範圍、科目設置及參演裝備上均呈現進攻性特徵，並指日本藉軍演提升多域聯合作戰能力，企圖突破「專守防衛」原則，打造外向型進攻軍力。日本演習範圍已由第一島鏈延伸至第二島鏈，參演裝備亦涵蓋遠程精確打擊武器，凸顯其「危險擴張圖謀」。

中共軍媒《解放軍報》6日在國際瞭望版發表題為「日本頻繁軍演凸顯危險擴張圖謀」的文章寫道，近期日本接連參與上述3場聯合軍演，在時間上重疊接續，在空間上由近向遠跨域延伸，在科目設置上進攻性明顯。日本頻繁參與聯合軍演，企圖提升多域聯合作戰能力，是其摒棄「專守防衛」原則、打造外向型進攻軍力的舉動。

文章提到，演習科目「由守轉攻」進攻色彩濃厚，日本參與的演習涵蓋聯合奪島、遠洋反潛、聯合制海、海上封鎖等科目，突破以往側重防禦性離島守備的框架。

文章表示，「堅毅之龍-2026」聚焦第一島鏈前沿作戰，演練反登陸、島嶼攻擊及高速載具奇襲登奪戰術；「勇敢之盾-2026」則轉向遠洋，演練反潛、海上封鎖與防空制海等科目，並檢驗美「堤豐」中導系統在日部署流程；「環太平洋-2026」軍演則以實彈擊沉與無人系統測試為重點。此外，日本海上自衛隊將領擔任聯合特遣部隊副總指揮，文章稱此舉顯示日本進一步嵌入美盟安全體系。

文指，演習地域呈現「由近及遠」態勢。「堅毅之龍-2026」覆蓋日本宮古島、石垣島等西南諸島；「勇敢之盾-2026」延伸至菲律賓海、關島；「環太平洋-2026」則推進至夏威夷群島及周邊海域。文章認為，日本參與演習已由「第一島鏈」向「第二島鏈」拓展，並加速西南諸島軍事化，將相關民用機場、港口及補給樞紐納入美軍西太平洋作戰網絡。暴露日本謀求「戰略縱深打擊」的野心。

文章還稱，參演裝備聚焦新銳進攻性武器。「堅毅之龍-2026」中，25式高速滑翔彈與射程達1,000公里的25式岸艦導彈參演，顯示日本遠程「反擊能力」走向實戰；「勇敢之盾-2026」期間，美軍將「堤豐」陸基中程導彈系統部署至鹿兒島縣鹿屋航空基地，可發射射程1,600公里的「戰斧」巡航導彈。文章稱，相關部署實質上將日本本土打造為美軍前沿火力發射陣地。

「環太平洋-2026」實彈擊沉環節中，美軍B-2A隱身戰略轟炸機發射遠程反艦導彈，最終由日本海上自衛隊潛艇發射重型魚雷完成攻擊。文章認為，此舉提升日美協同作戰能力。

文末稱，日本以聯演為抓手持續加強軍力建設，圖謀提升遠程精確打擊與先發制人打擊能力。該文還提到，日本不斷突破和平憲法、加速「再軍事化」進程的舉動，衝擊地區和平穩定。國際社會應堅決抵制日本「新型軍國主義」成勢為患。

中共 軍演 日本

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