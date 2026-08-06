陸反制美國祭五措施 美七業者列實體清單

大陸商務部對美國祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等，並揚言，若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。

川普政府近期接連針對大陸推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列大陸實體進入新疆強迫勞動制裁清單等，引發大陸反擊。

大陸昨（5）日同時公布五項對美反制措施，包括商務部宣布加強無人機及其關鍵零部件、技術對美出口管制；對相關進口列印影印辦公設備，發起對外貿易國家安全立案調查，指這些設備裝有外國系統軟體，可能影響對外貿易中的國家安全利益；以及大陸國家認證認可監督管理委員會決定，即起暫停大陸強制性產品認證（CCC認證）指定機構委託在美認證機構實施的工廠追蹤檢查。

大陸商務部昨天還發出兩道「商務部令」表示，經「國家反外國制裁工作協調機制」批准，決定將應用DNA科學公司等六家美國實體列入反制清單，理由是協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣，反制措施包含禁止中國大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；以及將美國合規性測試公司列入反制清單，因該公司協助、支持美國聯邦傳播委員會（FCC）採取涉中消極措施。

大陸商務部昨天以發言人名義發布「答記者問」表示，去年10月中美元首釜山會晤以來，FCC持續泛化國家安全概念，一再推出涉中限制性措施，包括近日採取先進機器人設備、電力逆變器進口限制措施。特別是「美方置中方多次交涉於不顧」，在7月30日中美經貿牽頭人視訊通話隔日，美國國土安全部又將40多家大陸實體列入「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」，中方對此強烈不滿、堅決反對。