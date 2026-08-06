彭博：陸5大模型接連問世 已有可複製體系

大陸科技企業阿里巴巴、月之暗面、字節跳動、DeepSeek、智譜在兩個月內推出五個人工智慧（ＡＩ）模型，迅速縮小與矽谷的差距。彭博分析，去年DeepSeek大模型橫空出世是單一公司的突破，但現在大陸已擁有一套可複製的體系，能夠生產接近全球前沿的大模型。

彭博四日報導，阿里巴巴本周發布最新大模型「千問3.8Max」，成為大陸ＡＩ新品接連問世的最新代表，性能似乎可與美國競品匹敵。兩周前，月之暗面發布的「Kimi K3」則以遠低於美國對手的預算，展現出相近性能。

報導指字節跳動藉「Seedance2.5」在影音生成領域橫掃所有競爭對手；DeepSeek今夏攜「V4-Flash」強勢回歸，其價格優勢顯著；六月智譜發布「GLM-5.2」，陸企在八周內推出五款新的ＡＩ大模型。這浪潮表明，大陸開發者正在逼近甚至在某些方面已超越被視為ＡＩ領軍者的美國先驅，且核心價值不僅是低價，更在於其卓越的性能。

報導引述分析，曾經單一的衝擊波，如今已演變為一股意想不到的強大力量。

諮詢公司亞洲集團合夥人陳澍直言，中美都將ＡＩ領導地位視為國家優先事項，但中方從這些剛發布的大模型，用美國總統川普的話說，絕對會感到「有更多的牌可以打」。