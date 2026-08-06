陸AI急起直追 白宮對策從禁限轉競爭

為因應中國大陸企業推出多款強大開源、開放權重人工智慧（ＡＩ）模型，川普政府成立一個核心小組，起初主張大舉干預可自由下載和修改的開源ＡＩ模型，但在受到矽谷強烈反對後改變主意，轉而專注於推動美國ＡＩ模型以提升競爭力，政策尚未完全定調。

紐約時報報導，過去一年半，白宮大舉干預多個經濟領域，涵蓋媒體、晶片製造到礦業。然而ＡＩ快速變革，川普政府仍在摸索該如何應對。

川普第二任期一開始大力支持ＡＩ發展，廢除多項監管規定，還與多家ＡＩ公司建立緊密聯繫。但美國ＡＩ模型能力愈來愈強引發安全疑慮後，川普六月頒布命令，賦予政府對新ＡＩ模型的監督權。

這一波最新爭論是由中國大陸「月之暗面」等企業推出多款強大新ＡＩ模型所引發。這些模型被稱為「開源」或「開放權重」模型，開發者會將模型的「參數權重」甚至程式碼釋出，供人下載、部署或微調。

過去幾周，川普政府官員一直在討論如何因應ＡＩ問題。據多名政府官員及知情人士透露，核心小組討論是否要大幅干預「開源」模型，小組成員包括白宮幕僚長威爾斯、財政部長貝森特和商務部長盧特尼克等人。

五名知情人士表示，高級官員曾考慮過一系列行動，包括實施制裁、將開發這些開源模型的中國公司列入貿易黑名單，甚至禁止美國雲端服務公司與它們開展業務。但因矽谷科技業強烈反對，他們似乎改變主意，轉而推動美國ＡＩ模型提升競爭力。

矽谷對這些中國ＡＩ模型有截然不同主張。主要走封閉模型路線的OpenAI和Anthropic，以國安為由施壓政府遏制其中國競爭對手，其他開發開源模型的美國科技公司則反對，認為開源模型能促進創新，並且有助於電腦系統抵禦網攻。輝達執行長黃仁勳即是支持開源模型的代表人物，他在Ｘ貼文中稱，開源模型加速創新並強化安全性。