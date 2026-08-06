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美AI新框架！「開放權重模型」免安全測試 陸企模型也適用

聯合報／ 國際中心、記者張鈺琪／綜合報導
矽谷新創公司正競相設立新的開放權重模型。路透
矽谷新創公司正競相設立新的開放權重模型。路透

彭博引述知情人士報導，白宮已告知美國主要人工智慧（ＡＩ）公司，川普政府正在制定的新ＡＩ安全框架，將不會對「開放權重」模型進行政府安全測試，中國大陸企業開發的相關模型也適用。這項決定是在四日舉行的白宮閉門會議上告知業界代表。

路透指出，白宮邀集Meta、Anthropic、Google、輝達和OpenAI人員討論尚未公開的測試規則。

「開放權重」模型與「開源」模型不完全一樣。「開放權重」模型通常只開放模型權重，開源則可能包含程式碼、訓練方法與更多細節。

「開放權重」模型包括輝達的Nemotron和Meta的Llama，中國大陸「月之暗面」、DeepSeek等ＡＩ新創公司產品也是開放權重模式。閉源模型則由特定公司控制，美國主要閉源模型開發商包括OpenAI、Google和Anthropic。

此前，OpenAI和Anthropic才先後揭露旗下ＡＩ工具在測試期間，曾駭入其他公司系統，引發美議員憂心，ＡＩ模型功能愈來愈強大，恐被用於發動或協助網路攻擊。OpenAI和Anthropic四日表示，旗下模型又涉及在測試期間發生網路安全事件。

科技政策倡議團體「負責任創新美國人」表示，川普政府僅向少數公司透露這套架構，而非向大眾公開，「擴大聯邦監管的嚴重漏洞，讓外界質疑聯邦政府如何評估先進ＡＩ模型的安全性」。

川普政府六月曾表示，ＡＩ安全性測試是專為具複雜網路攻擊能力的ＡＩ模型所設計，屬自願性質，而OpenAI和Anthropic均擁有具先進網路攻擊能力的模型。

彭博報導，華府部分官員曾考慮限制開放權重模型，引發部分科技企業反對。包括輝達執行長黃仁勳在內的矽谷業界領袖主張，開放權重模型有利於ＡＩ長期發展，也有助提升安全性。

不過，Anthropic執行長阿莫戴主張，政府應強制審查開放及專有模型，並曾暗示陸製ＡＩ模型可能違反美國規定。美財政部長貝森特等高階官員也表達過類似疑慮。

模型 Meta 輝達

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