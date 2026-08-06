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陸5措施反制美制裁 稱「仍珍視美中經貿穩定」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
針對美國將數十家陸企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，大陸昨祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等。中新社
針對美國將數十家陸企列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，大陸昨祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等。中新社

大陸國家主席習近平九月可能訪問美國前，川普政府近期接連針對大陸推出限制性措施，包括將禁止進口外國人形機器人、增列大陸實體進入新疆強迫勞動制裁清單等。大陸商務部昨一連祭出五項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美出口管制、將七家美國實體列入反制清單等，並揚言，若美方執意推出新的限制性措施，中方將進一步反制。

大陸昨日下午同時公布五項對美反制措施，包括商務部宣布加強無人機及其關鍵零部件、技術對美出口管制，自公布日起逐案從嚴審核，不適用許可便利措施；對相關進口列印影印辦公設備，發起對外貿易國家安全立案調查，指這些設備裝有外國系統軟體，可能影響對外貿易中的國家安全利益；以及大陸國家認證認可監督管理委員會決定，即起暫停大陸強制性產品認證（ＣＣＣ認證）指定機構委託在美認證機構實施的工廠追蹤檢查。

大陸商務部昨還發出兩道「商務部令」，表示經「國家反外國制裁工作協調機制」批准，決定將應用ＤＮＡ科學公司等六家美國實體列入反制清單，理由是協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣，反制措施包含禁止中國大陸境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；以及將美國合規性測試公司列入反制清單，因該公司協助、支持美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）採取涉中消極措施。

大陸商務部昨以發言人名義發布「答記者問」，去年十月中美元首釜山會晤以來，ＦＣＣ持續泛化國家安全概念，一再推出涉中限制性措施，包括近日採取先進機器人設備、電力逆變器進口限制措施。特別是「美方置中方多次交涉於不顧」，在七月卅日中美經貿牽頭人視訊通話隔日，美國國土安全部又將四十多家大陸實體列入「維吾爾強迫勞動預防法實體清單」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

該發言人表示，美方的做法嚴重違背兩國元首達成的重要共識，嚴重損害中方正當權益，中方只能採取必要的反制措施予以回應，並稱中方的反制措施，「總體上是克制的」；中方珍視中美經貿關係來之不易的穩定，要求美方立即撤銷有關措施，停止錯誤做法，回到通過友好協商和合作解決分歧的正確軌道上來，為維護中美建設性戰略穩定關係共同努力。

七月卅一日，美國政府公告禁止進口四十三家陸企產品，這些企業被列入防止維吾爾人強迫勞動法實體清單，該清單禁止進口被認定與中國新疆地區人權侵害及持續性「種族滅絕」有關的產品。

無人機 美國 大陸商務部

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