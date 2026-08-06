減弱陸廠優勢！川普「保價政策」 助益轉單

川普政府再出拳重擊太陽能紅鏈，最受矚目的是要求進口美國的多晶矽與其衍生的太陽能電池、模組要受「最低售價」規範，不能盲目殺價搶市，業界形容此為「保價政策」，不僅將削弱陸廠原先的價格競爭態勢，並有望促使美國客戶加大採購台灣廠商的產品。

業界人士指出，過往大陸太陽能廠利用低價傾銷的方式，在美國市場攻城掠地，讓美國太陽能企業叫苦連天，隨著川普第二任上台後，各種調查、海關扣貨以及關稅，已讓此一市場策略開始難以施力，如今美方再端出「保價政策」，恐讓陸廠未來在美國市場舉步維艱。

據悉，川普端出的「保價政策」，意指太陽能相關產品進入美國市場後，都必須要有最低保證價格；換言之，削價競爭的情況將可能獲得改善，並且讓台、美太陽能業者能與陸廠在價格競爭方面拉近，甚至重回同一條起跑線。

業界人士指出，過去川普曾嚴查大陸太陽能廠在東南亞第三地洗產地的狀況，並在貨物進入海關時嚴審，但效果都相當有限。本次透過「保價政策」，利用價格來逼退或減弱陸廠原先最大的優勢，變相提升在美製造效益，是相當高明的一招。