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美重擊太陽能陸企！瞄準多晶矽及衍生產品課稅 聯合再生、中美晶受惠

經濟日報／ 編譯簡國帆、記者陳昱翔／綜合報導
路透引述知情人士報導，川普政府繼有意禁止中國大陸製光收發模組進口美國之後，最新目標瞄準太陽能陸企，準備對多晶矽與衍生產品採取最低價格並徵收新關稅，同時擬擴大補貼美國製造，藉此重挫陸企。路透
路透引述知情人士報導，川普政府繼有意禁止中國大陸製光收發模組進口美國之後，最新目標瞄準太陽能陸企，準備對多晶矽與衍生產品採取最低價格並徵收新關稅，同時擬擴大補貼美國製造，藉此重挫陸企。路透

路透引述知情人士報導，川普政府繼有意禁止中國大陸製光收發模組進口美國之後，最新目標瞄準太陽能陸企，準備對多晶矽與衍生產品採取最低價格並徵收新關稅，同時擬擴大補貼美國製造，藉此重挫陸企。

業界分析，美方此舉將使得陸企產品輸美遇到大的路障，聯合再生（3576）、中美晶（5483）等準備赴美設廠的台灣太陽能業者受惠最大，元晶（6443）、茂迪（6244）等也有望受益。

針對美中貿易新一輪角力，國內太陽能業者普遍認為，此政策對台廠偏向有利。聯合再生指出，由於台灣早已不生產多晶矽，該公司輸美的太陽能產品所含的多晶矽，大多由韓、美業者供應，不僅不會受到美方新政策影響，還有機會取得更多訂單，藉此加速布局美國市場。

聯合再生並有望搶搭川普政府擴大補貼美國製造列車，將攜手中美晶，斥資4000萬美元（約新台幣12.8億元）共組合資公司，在美國設置首座太陽能模組廠，初步規劃年產能約1GW，藉此全力搶攻當地太陽能與AI資料中心商機。

元晶與茂迪也正在積極評估美國市場，隨著美中貿易戰火再次延燒到太陽能產業，未來台廠有機會擴大出貨到美國市場，藉此卡位市場商機，挹注營運動能向上。

知情人士透露，川普政府計劃採用混合機制，結合最低進口價格、和針對多晶矽及其下游產品的關稅。多晶矽是一種超高純度的矽，為半導體和太陽能製造供應鏈的起點，而製造商將矽晶源製成太陽能矽晶圓與太陽能電池，再組裝成太陽能板。兩位消息人士也說，根據商務部計畫，投資美國矽晶圓和電池生產的進口商，將能抵減貿易保護措施的相關成本；現階段中國大陸約占全球太陽能產品製造產能的80%。

據悉，川普政府預計本月稍後時公布這項決定，從而避免中國大陸在晶片供應鏈領域日益增強的雄心，但一名白宮官員在美國總統川普作出決定前不予置評，而美國商務部未回應置評請求。

值得注意的是，該政策風聲傳出後，康寧（Corning）、Toyo公司、T1能源公司及其他美國上市的太陽能製造商，股價都應聲大漲，顯示此一政策對美國製造相對有利。

與此同時，中國大陸駐華盛頓大使館則批評美方這項貿易調查，「中方敦促美方盡快停止實施232條款關稅措施，並通過平等對話，妥善解決各方關切」。

太陽能 陸企 多晶矽

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