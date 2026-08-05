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日本防衛白皮書再列中國為最大挑戰 北京提出交涉
日本政府發布「2026年版防衛白皮書」，持續將中國定位為「前所未有最大的戰略挑戰」，並指中國近年持續強化台灣周邊軍事活動。中國外交部今天表示強烈不滿，已向日本提出外交交涉。
據陸媒環球網報導，日本政府昨天發布「2026年版防衛白皮書」，日媒提問中國外交部對此有何評論。
中國外交部發言人林劍今天表示，日本新版防衛白皮書「再次無端抹黑指責中方，炒作所謂中國威脅，妄議台灣事務」，中方對此強烈不滿、堅決反對，「已向日方嚴正交涉」。
林劍指出，白皮書強調發展遠程進攻能力、新型作戰方式，「我們敦促日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，停止為強軍擴武尋找藉口」。
日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，持續將中國定位為日本「前所未有最大的戰略挑戰」，並指出中國與俄羅斯近年持續加強聯合軍事行動，雙方戰略合作已進一步深化。
白皮書分析，中國近年多次在台灣周邊海空域舉行軍事演習，認為中國軍方正試圖將常態化軍事活動塑造成既成事實，並藉此提升實戰能力。
白皮書指出，因應區域安全局勢，日本將持續以美日同盟為安全保障核心，深化與澳洲、印度等理念相近國家的防衛合作，並與美軍共同運用長程飛彈等「反擊能力」，提升嚇阻與應處能力。
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