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美學者：中國恐以火力封鎖迫台屈服 降低國際介入可能

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國學者撰文分析，中國恐對台採取「火力封鎖」戰略，發射飛彈打擊並癱瘓台灣港口設施，切斷物資供應迫使台灣投降，同時避免直接波及其他國家，降低國際社會介入的可能。

美國聖母大學政治學副教授高爾茨（EugeneGholz）與哈佛大學貝爾佛科學暨國際關係研究中心（Belfer Center for Science and International Affairs）博士後研究員戴維斯（Kerby Davis）在「外交事務」（Foreign Affairs）網站共同撰文指出，火力封鎖（blockade by fire）是鮮少受到關注的中國攻台選項，這種作法能讓北京以較低代價達到傳統封鎖的效果。

兩位學者寫道，分析人士普遍將中國對台動武的可能方式分為3類：入侵並直接控制台灣；發動聯合火力打擊轟炸台灣城市及政治機構，藉此恐嚇台灣民眾投降；對台實施海上封鎖，透過切斷物資供應迫使台灣屈服。

所有這些行動對中國都是複雜且代價高昂的賭注，將耗費大量軍事資產，並導致慘重傷亡及財產損失。若實施封鎖，中國面臨直接攻擊第三方的風險，尤其是來自其他國家的貨輪，這將提高中國與美國等國際強權發生衝突的可能性。

儘管如此，許多分析人士認為在前述3種選項中，封鎖是對北京最具吸引力的方案，因為封鎖可避免共軍直接面對台灣既有的防禦體系，並可利用中國領導者眼中的台灣弱點，包括台灣極度依賴國際貿易。

然而，傳統封鎖仍有升高衝突的風險，且會讓中國付出高昂軍事代價。

相形之下，火力封鎖可讓中國面臨的風險降到最低。火力封鎖意指以飛彈精準攻擊台灣港口設施，這類襲擊有別於侵略或聯合火力打擊，不會把主要戰事帶進台灣都會區，也不會像傳統封鎖那樣使第三方船隻陷於險境。

此外，火力封鎖只需針對台灣港口一小部分目標發射少量飛彈，無需在台灣周邊建立封鎖線，並可避免中國海軍艦隊暴露在台灣飛彈防禦火力的威脅下。

在火力封鎖下，國際商船仍可在台灣周邊自由航行，日本及韓國等東亞國家大部分貿易活動能持續進行，不受干擾。船舶甚至能駛向台灣，但由於港口遭到重創，將無法正常裝卸貨物。

高爾茨與戴維斯在研究中對台灣港口運作、中國飛彈攻勢可能帶來的阻礙、台灣可能採取的防禦措施進行了一系列模擬，結果顯示，中國在百日內發射不到500枚飛彈，可能就足以將台灣進口量降至和平時期的15%。

如同傳統封鎖，火力封鎖對台灣造成的傷害來自加劇物資短缺與物價上漲，而非台灣主要城市發生戰火。而任何形式的封鎖，都會給予台灣一個在付出更重大代價前選擇屈服的機會。

有別於無法逆轉的火力打擊，火力封鎖可讓台灣人民及領導人在苦難全面降臨前，就預見其後果。中國甚至可能承諾，只要台灣接受北京的要求，中國將迅速提供援助，藉此進一步促使台灣盡早投降。

事實上，火力封鎖對其他國家造成的間接經濟代價，與傳統封鎖情境相同。關鍵差別在於，火力封鎖不會涉及中國直接襲擊非台灣船隻，破壞範圍僅限於台灣資產，有助北京主張其行動為「內政事務」，避免國際社會有充分理由介入。

整體而言，火力封鎖能更有效運用中國軍事資產。鑒於打擊目標有限，共軍得以保留大部分飛彈庫存等主要戰力，用以嚇阻美國及其他國家，避免它們馳援台灣。國際干預的可能性一直都存在，但與其他選項相比，火力封鎖能讓這樣的風險降到最低。

因此，台灣及其國際夥伴應及早準備應對這類戰略。投入資金因應中國傳統威脅固然非常重要，但這並不足夠。台灣應盡早強化國內港口，以及人民對火力封鎖恐導致物資供應中斷的應變能力。

台灣應儲備必要物資，包括維修港口基礎設施所需的零組件和原料。台灣及其理念相近夥伴也應舉行相應演練，將重點聚焦於台灣港口如何在危機下維持運作，以及如何減少損壞並維修受損設施。

此外，台灣及其夥伴也可建立或資助滾裝式貨輪（roll-on, roll-off cargo vessel）儲備船隊，這類船隻具有內建坡道，可讓輪型交通工具直接在船舶與港口間上下運載貨物。因此，就算缺乏起重機等專用港口基礎設施，依然能繼續裝卸貨物。

高爾茨和戴維斯提醒，台灣當然仍需傳統防禦力量，尤其是堅實的移動式陸基反艦飛彈與地對空飛彈部隊，將有助台灣因應中國侵略和傳統封鎖。不過，分析人士同時也得拓展自身視野，注意中國可能用於脅迫台灣的創新戰略。

飛彈 哈佛大學 戴維斯

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