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陸國台辦批聲請解散統促黨是綠色恐怖 陸委會：完全是混淆視聽

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。中共國台辦把這件事情政治化，「完全是混淆視聽」。記者張鈺琪／攝影
陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。中共國台辦把這件事情政治化，「完全是混淆視聽」。記者張鈺琪／攝影

針對大陸國台辦5日中午批評內政部聲請解散中華統一促進黨（統促黨），是打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，陸委會今（5）日下午回應，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。中共國台辦把這件事情政治化，「完全是混淆視聽」。

內政部長劉世芳上周宣布，因統促黨危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，內政部已完成事證蒐整，將正式向憲法法庭聲請解散統促黨。國台辦發言人陳斌華5日批評，民進黨當局基於「台獨」本性，試圖強行解散有關政黨，以此打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，我們對此嚴厲譴責。希望台灣社會各界認清民進黨當局「台獨」本質，共同反對其濫權妄為、政治操弄。

陸委會5日下午以書面資料表示，內政部已在7月30日的記者會說明，聲請解散統促黨有三大原因。

陸委會指出，第一，該黨拿中共資金介選、發展間諜網、吸收軍人與中配、滲透宮廟和電台做統戰與認知作戰；第二，該黨在台透過暴力攻擊進行跨境鎮壓；第三，該黨犯罪紀錄眾多，歷來查處核心幹部及黨員141名、98起案件。

陸委會強調，內政部依法聲請解散統促黨，是維護台灣的社會秩序與民主制度運作。「中共國台辦把這件事情政治化，完全是混淆視聽」。

國台辦 統促黨 陸委會 綠色 恐怖

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