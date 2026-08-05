立委提案修法防堵陸資借名購地 陸委會：避免國安戰略防禦漏洞

立法院內政委員會審查兩岸條例部分條文修正草案，提案明定中資借名登記購地屬禁止規定，違者除塗銷登記、限期回復原狀外，未改善者最高可處3年以下有期徒刑及2,500萬元以下罰金。陸委會主委邱垂正今天表示，修法可防堵陸資迂迴干擾我國房地產市場，並透過明確罰則強化法律威嚇力。

立法院內政委員會5日審查「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文修正草案、「香港澳門關係條例」部分條文修正草案。

根據立委伍麗華等人的提案，鑒於近年來中資在美、日、韓等國大肆購買土地導致國安戰略出現漏洞，已成國際問題，台灣目前也面臨中資買地之威脅。惟目前兩岸人民關係條例缺乏對中資購地及中資藉由人頭購地之相關規定和罰則，爰增修相關之規定，明定中資借名登記購地屬禁止規定，政府應塗銷其登記並限期命回復原狀。

提案的增訂條文顯示，違反第69條第1項規定，經主管機關限期命停止或回復原狀而未履行者，或停止或回復原狀後再為相同違反行為者，處行為人3年以下有期徒刑、拘役或科或併科2,500萬元以下罰金。

邱垂正今天報告時表示，立委提出的條文修正草案，可防堵陸資迂迴干擾我房地產市場，並明確罰則，以強化法律完整性及威嚇力。

他提到，鑑於近年中國大陸資金於國際間頻繁透過在地人購置戰略性土地，已引發相關國家對於國家安全與地緣政治風險之高度關注，台灣面臨高度滲透威脅，為避免對岸資金透過「借名登記」等手段規避主管機關審查，對我國不動產市場及國家安全戰略防禦造成漏洞。本次修正草案明定此類規避行為屬禁止規定，並賦予主管機關塗銷登記、限期回復原狀之法律權限，屬防堵國安漏洞之必要作為，另一方面則能強化國家安全戰略防護。

邱垂正表示，本修正草案的目的是要杜絕中國大陸人民以「借名登記」方式取得、設定負擔或承租土地法第17條第1項所列特定土地，其立法意旨及核心精神，與政府當前推動之「國家安全戰略防護」及「健全不動產市場秩序」等政策相符。