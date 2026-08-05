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上千人！中共對台統戰「從娃娃抓起」 邱垂正： 地方首長常交流中小學恐有樣學樣

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會主委邱垂正（右）5日出席立法院內政委員會備詢。記者胡經周／攝影
陸委會主委邱垂正（右）5日出席立法院內政委員會備詢。記者胡經周／攝影

針對監察院指出中國對台統戰目標已擴及國中小學生，陸委會主委邱垂正今表示，中國對台統戰可說是「從娃娃抓起」，縣市首長與中國大陸常來常往，也可能導致中小學有樣學樣。近年教育部已陸續實施活動登錄平台、行前安全檢核及識讀教育等措施加強管理。

日前監察院針對兩岸青年交流發布新聞稿指出，中國對台灣青少年進行統戰的目標年齡層，從以往的大專院校學生降低到國中小學生，人數增加數倍甚至數千人之多。

今天立法院內政委員會中，多位立委關心相關狀況。

邱垂正今天直言，中國大陸對台灣的統戰可以說「從娃娃抓起」。中小學是地方主管，教育部可能很困難管到各縣市，特別是縣市首長如果跟中國大陸比較常往來，他們的中小學可能有樣學樣，對中國比較沒有戒心。

他進一步表示，上述監察院的報告是從2021年到2025年，前幾年確實比較多，這幾年教育部非常積極地跟各學校說明，搭配事前在平台登錄，同步檢核安全問題、配合試讀教育。可以看到學生赴陸數量減少，上完識讀教育後再去中國大陸交流，這樣比較不會有問題；若是透過中介機構赴陸，教育部也有做相關規範。邱垂正表示，中介團體如果有帶師生到中國大陸交流，通常都會透過學校去要求控管。

立委張智倫質詢時問，透過中介機構赴陸的行程是否能做到「100%」登記？邱垂正坦言很難做到，不過大部分都有按照規定。他指，如果有人檢舉社會團體疑似違反兩岸條例相關規範，就移請內政部查處或調查。目前調查有幾個滿著名的團體、也依法解散了。

邱垂正於會後表示，過去教育部常接到電話，家長表示孩子沒有請假、也沒有家長同意，就跑去大陸從事交流活動，甚至是在電視上看到自己的小孩參加統戰活動，相當不高興。如果是未成年，家長一方面會責罵老師，也會向教育部或陸委會反映。

邱垂正表示，「赴陸教育交流活動登錄平台」等平台是被家長「罵」出來的，該網站作為登錄平台，代表學生有請假、學校同意，教育部也了解，網站也會跳出赴大陸交流的警語、注意事項及可能風險，鼓勵師生、學校團體或社團赴陸交流時都要經過這些檢核程序。

邱垂正 統戰 娃娃 監察院 陸委會 教育部

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