內政部聲請解散統促黨 陸國台辦批：強化「綠色恐怖」

內政部長劉世芳上周宣布，因中華統一促進黨（統促黨）危害國家安全、社會穩定及選舉公正性，內政部已完成事證蒐整，將正式向憲法法庭聲請解散統促黨。大陸國台辦發言人陳斌華5日批評民進黨打壓政治異己、強化「綠色恐怖」。

大陸國台辦正在暑期停開記者會階段，但5日中午以陳斌華名義發布答記者問，就內政部將聲請解散統促黨，有聲音認為「主張統一無罪」做出回應。

陳斌華說，主張祖國統一、反對「台獨」分裂和外來干涉，符合民族大義，順應歷史大勢，合理合法、正義正當。

陳斌華表示，民進黨當局基於「台獨」本性，試圖強行解散有關政黨，以此打壓政治異己、強化「綠色恐怖」，我們對此嚴厲譴責。希望台灣社會各界認清民進黨當局「台獨」本質，共同反對其濫權妄為、政治操弄。

內政部長劉世芳7月30日召開「聲請中華統一促進黨違憲解散」記者會。根據內政部新聞稿，該部認定統促黨危害中華民國之存在或對自由民主之憲政秩序。第一，該黨涉有接受中共指示，在台發展組織，吸收中配參與相關活動，並引入中資介入選舉，並滲透民間社團、宮廟等活動呼應統戰。第二，跨境鎮壓製造台灣民主噤聲氛圍。第三，有多名黨員長期從事組織犯罪，並涉及兩岸條例與國安案件遭起訴。此外，創始人張安樂曾公開自稱為「中共同路人」。