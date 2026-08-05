「台青e家」涉違反多項兩岸條例 陸委會擬下架或屏蔽

大陸國台辦日前上線「台青e家」服務平台。陸委會主委邱垂正表示，該平台提供就學、就業媒合服務，涉違反兩岸關係條例多項規定，將協調相關部會下架或遮蔽網站。他並質疑，大陸青年失業率高，「失業率30%的在幫失業3%的找工作」，批評平台只是對台宣傳，媒合成效難以查證。

國台辦發言人陳斌華上月29日表示，「台青e家」的初衷是搭建數位化便利通道，解決台灣青年來大陸交流、求學、實習、就業資訊不對稱難題，暢通資訊服務管道，讓台青到大陸追夢圓夢更加便利。並指稱平台堅持以「最小必要原則」填報訊息，依法嚴格保護求職者資料。

邱垂正今天表示，過去是有中介單位，現在是該平台提供赴陸就學、就業媒合服務，已涉及違反兩岸關係條例第23條、第34條等規定；相關合作行為也可能涉及第33條之1，因此認定其涉及多項違法情形。

他進一步表示，2017年，中國大陸設置75個鼓勵台灣年輕人去的就業創業基地，「如今是否安在？」，直言國台辦打腫臉充胖。

邱垂正也質疑，怎麼會讓「失業率30%的在幫失業3%的找工作」，現在大陸985大學的畢業生，尤其研究生有一半要失業，然後去做外賣，現在國台辦還要讓學生傳履歷表，「你是要介紹什麼？到國台辦上班嗎？」

他表示，事實上有沒有媒合成功，誰會知道，就是對台宣傳。以前是透過中介團體，現在這些團體被整頓後就變成自己來。陸委會認為「台青e家」這個網站是非常嚴重的，會協調相關部會將其下架或遮蔽。