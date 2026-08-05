邱垂正：饒慶鈴案聯審會結果「應該快了」、移民署認為涉違法

台東縣長饒慶鈴日前以錄影模式參加海峽論壇，遭陸委會函請內政部查處。陸委會主委邱垂正今表示，饒慶鈴赴陸案仍待移民署召開聯審會決定，結果「應該是快了」。他透露，移民署認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見」。

邱垂正表示，內政部如果有初步結論，陸委會都加以尊重。陸委會的態度是堅持要有查處的程序，對當事人有利不利的資訊都要彙整，再來討論是不是要來決定，也可能是證據不足，有要處分的話，會再做處分的事情。

有媒體追問，陸委會當時已經明定禁止各個形式的出席，饒慶鈴以錄影的形式參與海峽論壇，確實是已經違反要求？邱垂正則回應，還是要綜合判斷，要聽取移民署聯審會，最後以證據做出的決定。

但他也透露，「移民署是認為這涉及相關違法，但還是會聽其他部會意見。」

邱垂正強調，若違反兩岸條例一定要有查處。雖然被罵，但還是要有查處的過程，「否則以後誰去的話，我們講注意事項沒人理我們。」

他說明，聯審會有情治單位、調查單位、行政處分單位大家一起討論，甚至還有表決，陸委會也是尊重，做完決定就是一起承擔。至於何時公布查處結果，邱垂正表示，應該是快了，還在等一些單位來討論，「農業部的已經回來了，好像都還好了，我們就尊重專業。」