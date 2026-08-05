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中共統戰「向娃娃伸手」？邱垂正：台灣必須正視風險

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
針對中共統戰已經「向娃娃伸手」，陸委會主委邱垂正（右）表示，國中、小學生接受片面資訊，甚至遭受統戰宣傳，對孩子未來發展並不健康，也是台灣必須正視的風險。記者胡經周／攝影
針對中共統戰已經「向娃娃伸手」，陸委會主委邱垂正（右）表示，國中、小學生接受片面資訊，甚至遭受統戰宣傳，對孩子未來發展並不健康，也是台灣必須正視的風險。記者胡經周／攝影

立法院內政委員會今天排審《兩岸人民關係條例》、《港澳關係條例》部分條文修正草案，邀請陸委會主委邱垂正備詢。

針對監察院調查發現中共近年透過人民團體招攬學生赴中參與統戰交流，且人數逐年增加。邱垂正表示政府已建立跨部會平台，將會同教育部精進學生赴中國登錄平台機制，結合強化識讀教育，並對地方政府及校園加強宣導。另外民進黨立委黃捷質詢時則指出，中共統戰已經「向娃娃伸手」，黃捷引用監察院調查指出，教育部針對兩岸交流違失所做的32件處置，全數都是大專院校案件，顯示高中以下校園仍存在掌握不足的問題，形成安全破口。邱垂正表示，陸委會與教育部、內政部等部會跨部會合作順暢，未來將持續與地方政府加強合作，中共透過交流活動安排學生參訪統戰基地、紅色企業及愛國教育基地，容易讓仍在建立價值觀的國中、小學生接受片面資訊，甚至遭受統戰宣傳，對孩子未來發展並不健康，也是台灣必須正視的風險。

邱垂正 中共 娃娃

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