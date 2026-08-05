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陸3艘軍艦穿越對馬海峽 航跡幾乎繞行日本列島一周

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
日本防衛省通報，中共海軍（上起）舷號103的055型飛彈驅逐艦、舷號124的052D型飛彈驅逐艦，以及舷號903的綜合補給艦，7月中旬與俄羅斯軍艦共同航行後，航跡幾乎繞行日本列島一周。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部官網
日本防衛省通報，中共海軍（上起）舷號103的055型飛彈驅逐艦、舷號124的052D型飛彈驅逐艦，以及舷號903的綜合補給艦，7月中旬與俄羅斯軍艦共同航行後，航跡幾乎繞行日本列島一周。圖／取自日本防衛省統合幕僚監部官網

日本防衛省統合幕僚監部3日通報，3艘中共海軍艦艇在與俄羅斯軍艦共同航行後，於2日至3日穿越對馬海峽，朝東海方向航行。從日方公布的航跡圖來看，這批陸艦7月中旬自沖繩附近進入太平洋，沿日本列島東側一路北上，再經宗谷海峽駛入日本海，航程幾乎繞行日本列島一周。

據日本防衛省統合幕僚監部發布的「中國海軍艦艇動向」通報，日本海上自衛隊2日晚間9時左右，在長崎縣對馬東北約50公里海域，發現3艘向西南方向航行的大陸海軍艦艇。

這3艘軍艦分別為舷號103的055型飛彈驅逐艦、舷號124的052D型飛彈驅逐艦，以及舷號903的綜合補給艦。日方確認，3艘艦艇於2日至3日期間穿越對馬海峽，並向東海方向航行。

防衛省指，這3艘陸艦與7月16日至27日間，和俄羅斯海軍艦艇共同航行的中共軍艦相同。

據日方公布的航行紀錄，這批艦艇7月16日從沖繩本島與宮古島之間海域向南航行，19日出現在沖之鳥島西南方海域，21日經過南硫磺島東南方後，再沿硫磺島東側向北航行。

這批艦艇23日航經千葉縣犬吠埼附近海域，25日出現在北海道納沙布岬東南方，並於27日向西穿越宗谷海峽，駛入日本海。之後，3艘陸艦再經對馬海峽南下，返回東海。

日方公布的航跡圖顯示，這批中共軍艦曾與俄羅斯海軍舷號343的守護級巡防艦共同航行，路線由沖繩附近進入西太平洋，之後沿日本列島東側北上，繞過北海道後進入日本海，再經對馬海峽駛向東海，整體航程接近環繞日本列島一周。

防衛省表示，海上自衛隊出動第3巡邏警備隊所屬的「白鷹」號飛彈快艇，以及第4航空群所屬的P-1反潛巡邏機，對上述艦艇進行警戒監視與情報蒐集工作。

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