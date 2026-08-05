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大陸祭出入境新規 邱垂正：赴陸務必做好風險評估

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
陸委會主委邱垂正5日赴立院內政委員會前受訪。記者陳湘瑾／攝影
陸委會主委邱垂正5日赴立院內政委員會前受訪。記者陳湘瑾／攝影

大陸國務院總理李強日前簽署國務院令，公布出入境管理新規，自9月15日起施行。陸委會主委邱垂正5日表示，相關規定沒有法定要件、沒有清楚法律規範，恐進一步造成一般人的出入境權利受損、引發社會恐慌。他提醒，中國大陸近年來不斷翻新國家安全相關法令，增加國人赴陸風險，呼籲做好風險評估。

中國大陸新規明定，大陸公民若違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全，有關部門可決定不准其出境。新規也強化對出入境申請事由的查核。官方稱目的是「維護國家主權、安全、發展利益」。

新加坡管理大學法律學者高樹超分析，這些規範象徵新的重大一步，把離開中國的權利，轉變成任憑國家決定賦予的一種特權，並呼籲「還能走的時候趕快離開」。

邱垂正今天於內政委員會前接受媒體訪問時表示，中共國務院發布的出入境新規定，會引起社會的恐慌。中共對於他的國人還有境外人士都採取非常嚴格的管理，他們只是把這些嚴格的管理規則加以明文化，好像在凸顯他們依法治理，事實上想來台灣讀書、觀光的人，都受制於中共嚴格的出入境管理，而不能自己來台。

他進一步指出，這種嚴格管控已經進行很久了，只不過中共不是像台灣這樣的法治國家，有清楚的要件，相關的管制內容又非常流於模糊空泛，而且相當的任意性。「禁止你出境就禁止你出境」，在這種情況下，因為沒有法定的要件，沒有清楚的法律規範，才會造成一般人的出入境權利受損。這才是引發大家恐慌的原因。

邱垂正強調，中國大陸近年來不斷地翻新國家安全的相關法令，增加我們國人赴陸的風險。希望我們國人能夠注意這些新的法令可能會帶來的人身安全風險，他呼籲，務必赴陸要做好風險的評估，才能確保自己的安全。

邱垂正 大陸 國務院

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