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原本關係佳…離職員工欠債「夜闖豪宅行竊」 屏東鎢業董座慘遭殺害

南韓賭場「喜迎陸客」 陸使館不滿警告：勿招攬陸客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡面有僅限外國人進場的賭場。路透
韓國仁川天堂城（Paradise City）距離仁川國際機場僅約10分鐘車程，裡面有僅限外國人進場的賭場。路透

中日關係陷入僵局，不少陸客轉向南韓旅遊，南韓媒體與券商指，大陸遊客已重新成為南韓外國人專用賭場最重要的增長引擎之一，甚至是市場最關注的增長動力。大陸駐韓大使館對此表示「深感震驚，堅決反對」，並強調大陸公民在海外參與賭博也是違法行為。

南韓新韓證券指，南韓三大外國人專用賭場運營商：Paradise、Lotte Tour Development、GKL未來獲利很大程度取決於大陸旅客的增加，尤其若南韓進一步擴大對大陸旅客免簽，將形成新的成長催化劑。

大陸駐韓大使館微信公眾號三日晚間發布，該館負責領僑事務的參贊唐亮在韓國時報發表題為「己所不欲，勿施於人」署名文章，針對韓媒宣揚大陸遊客是賭場核心增長動力進行批駁。

唐亮稱，孔子說「己所不欲，勿施於人」，賭博嚴重危害社會法治、敗壞公序良俗，是國際社會普遍共識。南韓法律嚴格限制本國公民參與賭博，明令禁止本國國民進入絕大部分賭場。大陸法律更是對賭博實行「零容忍」，大陸公民在海外參與賭博也是違法行為。

唐亮提到，南韓賭場專門面向外國人特別是中國人進行招攬營銷，一些媒體將此作為所謂「經濟增長動力」而公開宣揚，這種做法十分不妥。近年，南韓賭場涉大陸公民的負面案件時有發生，甚至有大陸留學生因欠下巨額賭債而輕生。希望韓方從中韓友好關係出發，嚴格規範賭場經營，杜絕針對大陸遊客的招賭行為。

南韓總統李在明去年六月四日就職後，南韓隨即於同年九月廿九日起，試行大陸團體遊客免簽政策。

賭場 陸客 中日關係

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