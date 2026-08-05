十五五超大型基建 陸將建2.7萬公里「黃金大外環」

被稱為「基建狂魔」的中國大陸又有大型基礎建設規畫，預計在「十五五」期間（二○二六年至二○三○年）沿大陸邊界和海岸線，興建一條總里程超過二點七萬公里的國道公路：「黃金大外環」。黃金大外環建成後，將可實現開車環繞中國大陸。該環線也被定位為大陸「國防安全線、興邊富民線和對外開放線」，是文旅產業和交通廊道的綜合體。

大陸交通運輸部副部長徐成光日前在記者會上宣布，十五五時期，將繼續推進跨區域跨流域大通道建設，其中一項重點工程就是全面貫通沿邊G219、G331陸路戰略主要通道，及沿海G228主要通道。他表示，這三條通道將形成一個貫通大陸沿邊沿海的大外環，打造一個「黃金大外環」，將成為重要的旅遊通道、資源開發通道、穩邊固邊通道。

針對「黃金大外環」具體如何興建，新華社指，未來五年將重點加快打通G219昭蘇至溫宿、G228泉州百崎通道等穿山跨海路段，並同步推進黃金大外環提質升級。

其中，G219從新疆的喀納斯至廣西的東興，規畫建設全長近一萬公里，途經新疆、西藏、雲南、廣西四個省份，串聯起雪山、草原、沙漠、戈壁等多種自然景觀，是大陸目前里程最長的國道。G331從新疆的阿勒泰至遼寧丹東，規畫建設全長約九千二百公里，橫跨新疆、甘肅、內蒙古、黑龍江、遼寧、吉林六個省份，串聯起東北平原、內蒙古草原、大興安嶺、長白山等景觀帶，是大陸「最美邊境公路」。

G228則從遼寧丹東至廣西的東興，規畫建設全長約七千四百公里，串聯遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、廣西十個省份，自北向南跨越鴨綠江、遼河、海河、黃河、淮河、長江、珠江等水系。

報導指，黃金大外環緊貼國境線，補齊邊境路網末端薄弱、應急通達性不足等缺點，形成閉環邊境運輸網絡。預計將推動經濟發展，邊境偏遠村莊融入現代分工，延伸教育、醫療等公共服務；促進文旅融合，從雪山高原到草原雨林，再到荒漠濱海，獨一無二自駕通道；保障民生發展，沿線民宿、餐飲等配套就業增多；打通內外循環，向西可接西部陸海新通道和中歐班列，向東能連遠洋外貿航線。

北京交通大學教授李紅昌指，黃金大外環是大陸國防安全線，也是興邊富民線與對外開放線。三條主幹道串聯上百個一類口岸及全部沿海港口，形成連接陸路邊境與濱海港口的物流網，同時串接數百處國家級風景名勝區及歷史文化名城，有望打造世界級文旅走廊。