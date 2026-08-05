美擬禁陸製光收發模組 IET、聯亞、波若威有望受惠

路透報導，消息人士透露，川普政府正起草一項禁令，擬禁止中國大陸製光收發模組進口美國。市場預期，除了美系光通訊廠商Coherent和Lumentum受惠外，由於美系廠商產能有限，包括IET-KY（4971）、聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）等相關台灣光通訊供應鏈上下游，均有望得利。

報導指出，負責監管美國電信行業的聯邦通訊委員會（FCC）正推動這項措施。光收發器可讓數據透過光纖電纜以光速在資料中心內部傳輸。FCC官員希望這項措施能夠在今年公布並生效。

此舉是防止大陸企業竊取數據、植入惡意軟件，或干擾美國資料中心的運行。資料中心存放著用於訓練和運行AI模型的晶片。消息人士強調，FCC仍有可能修改或擱置這項禁令，但這再次凸顯川普政府試圖限制大陸技術滲透到美國尖端產業。

報導指出，美國若禁止進口大陸新型資料中心設備，可能會對大陸的中際旭創造成衝擊。該公司是全球最大的光收發器供應商之一，6月已被美國國防部列入涉嫌與大陸軍方有關聯企業名單。

據了解，中際旭創、新易盛、天孚通信在全球 800G 以上高速 AI 光通訊模組市場市佔率合計逾七成。其中，中際旭創是全球最大光收發模組供應商，新易盛也超越Coherent成為全球第二大供應商，並供應大量光收發模組給微軟、亞馬遜、Google、Meta等北美四大雲端服務廠（CSP）。

這項禁令可能推升亞馬遜AWS等美國雲端公司的成本，因為這可能迫使它們轉向其他供應商，例如總部位於美國的Coherent和Lumentum。

據Counterpoint Research的數據，中際旭創在全球資料中心光收發器市場占有率達27%。另據美國創新基金會的一份報告，Coherent和Lumentum雖擁有具競爭力的技術，但規模不足以取代陸廠。