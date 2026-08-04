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陸批日防衛白皮書「賊喊捉賊」：炒作中國威脅為軍事鬆綁找藉口

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書。歐新社資料照
日本防衛大臣小泉進次郎4日在日本內閣會議報告2026年版防衛白皮書。歐新社資料照

中日關係惡化之際，日本防衛相小泉進次郎4日在內閣會議上公布2026年版「防衛白皮書」。白皮書將中國軍事動向稱為「前所未有的最大戰略性挑戰」，並稱中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，日本周邊安全戰略環境正處於戰後最為嚴峻複雜的時期。對此，大陸國防部4日駁斥稱，日本將中國軍事動向形容為「前所未有的最大戰略性挑戰」，實則是為自身軍事鬆綁找藉口。

大陸國防部發言人陳曦4日針對上述消息發出「就日本政府2026版『防衛白皮書』答記者問」。他批評，日本新版「防衛白皮書」充斥虛假敘事，大肆渲染「周邊安全危機」，炒作「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。中方對此強烈不滿、堅決反對。

陳曦指，日本執政當局繼續打著「專守防衛」的幌子，加速修訂「安保三文件」，持續增加防衛開支，大力發展遠程進攻能力，推進太空武器化、戰場化，甚至將軍工產業擴張包裝為經濟增長點，妄圖將擴軍備戰深度嵌入國家制度、經濟產業和社會輿論。

陳曦批，日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅。他強調，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。

陳曦最後表示，中方敦促「日方深刻反省侵略歷史，停止干涉中國內政，停止誤導日本民眾和國際社會，不要在『再軍事化』的錯誤道路上越走越遠」。

此前，共同社報導，日本防長小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版「防衛白皮書」。該白皮書提及有關在台灣周邊的演習，指出「可能是旨在統一台灣的軍事作戰的一部分演練」，認為軍事活動趨於頻繁，「無法否認中台間的緊張有可能加劇」。白皮書還詳述了中俄轟炸機和艦艇的聯合飛行和航行。

白皮書指出，在俄烏衝突中顯現出來的利用無人機和人工智慧（AI）的「新戰鬥方式」動向也是白皮書的關注焦點。為穩定確保防衛裝備品，白皮書寫進有必要在日本國內維持並強化防衛生產和技術基礎，還介紹了改善自衛官待遇的舉措。

白皮書還指，中國航艦等在太平洋的活動不斷擴大，強調中國軍事動向「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」，提出日本應通過與盟國及志同道合國家的合作進行應對。

中日關係 日本 小泉進次郎

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