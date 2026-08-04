新皇崗口岸 港府將動員逾三萬人舉行四場大演練才開放

香港與深圳間的新皇崗口岸，在完成法律程序後港方口岸區已交付香港管轄。香港方面將動員三萬多人次公務員，月中開始展開四場演練，與深圳方面確認口岸具備安全和暢順運作條件後，才能由廣東政府及香港政府敲定開放日期。

香港政府消息說，香港政府在八月中及八月下旬，會動用總計三萬六千人次的公務員，展開共四場演練，模擬口岸過關及交通情況。

首場測試演練已定於八月十三日下周四舉行，其後的三個星期六再進行三次演練，每次參與人數遞增，首場動員千人，第二場動員五千人，第三場動員萬人，最後一場演練規模最大要動員一萬五千至二萬人，其中一場要同場演練反恐及大型事故演習。

港府公務員事務局日前向部分公務員發通告，要求參與測試演練，並提醒公務員攜帶有效回鄉證、測試自助閘機等系統運作。演練屬工作時間內參與，無額外津貼，但可申領交通開支。

港府保安局回覆香港媒體查詢時說，正與深圳方面展開後續準備，包括展開涵蓋約20個類別、逾100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試和應急演練等，當中亦包括預計逾萬人參與的大型演練，將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。