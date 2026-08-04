日防衛白皮書再示警大陸威脅 陸國防部批：為自身軍事鬆綁找藉口

日本防衛省4日公布2026年版「防衛白皮書」，持續將中國大陸列為「前所未有最大的戰略挑戰」，並警示中方在台灣周邊軍事活動頻繁。大陸國防部發言人陳曦晚間反駁稱，日方炒作所謂「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口，並重申台灣問題「事關中日關係政治基礎」，「是不可逾越的紅線」，敦促日方停止干涉中國內政。

大陸「國防部發布」微信公眾號4日晚間以發言人陳曦名義發布「答記者問」。陳曦批評稱，日本新版「防衛白皮書」充斥虛假敘事，大肆渲染「周邊安全危機」，炒作所謂「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口，「我們對此強烈不滿、堅決反對」。

陳曦質疑，日本執政當局繼續打著「專守防衛」的幌子，加速修訂「安保三文件」，持續增加防衛開支，大力發展遠程進攻能力，推進太空武器化、戰場化，甚至將軍工產業擴張包裝為經濟增長點，妄圖將擴軍備戰深度嵌入國家制度、經濟產業和社會輿論。

他稱，日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅。

陳曦強調，「台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線」。敦促日方深刻反省侵略歷史，停止干涉中國內政，停止誤導日本民眾和國際社會，不要在「再軍事化」的錯誤道路上越走越遠。

日本防衛省4日公布「2026年版防衛白皮書」，全文598頁、創歷來最長。新版再次將中國列為日本面臨的最大戰略挑戰，主張必須透過「國家整體實力」，並與盟友及理念相近國家合作因應。並示警中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁，強調「台灣周邊穩定對國際社會十分重要，日本有必要持續密切關注情勢。」