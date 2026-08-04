陸發布自駕系統安全要求：L3級應具備駕駛人接管能力監測功能

大陸汽車進入下半場智慧化階段，自動駕駛成為關鍵戰場。大陸官方4日正式發布《智能網聯汽車 自動駕駛系統安全要求》強制性國家標準，擬於2027年7月1日起正式實施。 標準提及，對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能。標誌著大陸官方正推進高階自動駕駛進入「有標可依、強制准入」的規範化發展。

標準從四方面提出要求：

一、要求車輛製造商從安全方針、風險管理、安全保證、安全提升四個維度，建立覆蓋產品設計開發、生產製造及部署後全過程的保障能力，從源頭降低自動駕駛系統潛在的安全風險。同時，明確車輛製造商應在自動駕駛系統研發驗證過程中組織開展相應的仿真、場地及道路試驗，並確保相關試驗資源和條件滿足研發驗證要求；

二、強化系統動態駕駛任務執行能力，保障使用安全。標準要求自動駕駛系統安全水平應至少達到正在承擔動態駕駛任務的合格且專注駕駛人的水平，同時不得對用戶及其他道路使用者造成不合理安全風險。在此基礎上，明確系統在各類場景下執行動態駕駛任務的安全要求，並明確最小風險策略的觸發和執行要求；

三、規範人機交互與用戶告知要求，防範誤用濫用風險。標準要求自動駕駛系統的激活和退出過程應安全，並明確就緒、激活、退出等狀態信息及信號的提示規範。對於L3級自動駕駛系統還應具備駕駛人接管能力監測功能；

四、完善多維度檢驗檢測方法，保障標準可落地實施。標準構建「企業保障能力檢驗+安全檔案檢驗+確認性試驗」多位一體的檢驗檢測體系，對企業安全保障能力和產品安全檔案的完整性和穩健性等進行檢驗。

自動駕駛各級規定一直是新能源車企業者在爭論的議題，小鵬汽車CEO何小鵬此前曾公開說想‌跳過 L3直接做L4‌，小鵬汽車目前也取得L3的路測牌照‌，不過L3級別有尷尬點，系統開的時候出事故算車的，人接管的時候算人的，責任界線難清楚劃分。

中國經營報此前報導，大陸工信部數據顯示，今年以來，L2級組合駕駛輔助功能乘用車滲透率達到70.5%，領航駕駛輔助（NOA）功能乘用車滲透率達到34.2%，首批L3級有條件自動駕駛車型開始在特定區域上路通行。