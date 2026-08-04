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中俄軍艦再繞日本列島一圈 日防相：陸軍事動向是最大挑戰

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日本防衛相小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。圖／截取自NHK
日本防衛相小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。圖／截取自NHK

日本防衛省統合幕僚監部3日發布消息稱，已確認中國海軍3艘艦艇穿過對馬海峽南下，進入了東海。這3艘此前與1艘俄羅斯海軍艦艇一同從沖繩進入太平洋，後經由宗谷海峽駛進日本海，幾乎繞日本列島航行了一圈。而日本4日新發布2026年版《防衛白皮書》中指出中國軍事動向是最大戰略性挑戰。

日本共同社報導，中國艦艇中包括曾在沖之鳥島（東京都）周邊日本專屬經濟區（EEZ）內進行射擊訓練的導彈驅逐艦。日本防衛省透露，這3艘艦艇2日晚上9點左右在長崎縣對馬東北約50公里處航行，到3日已通過對馬海峽。海上自衛隊的艦艇和巡邏機進行了監視。

與此同時，綜合NHK、共同社報導，日本防衛相小泉進次郎在4日的內閣會議上報告了2026年版《防衛白皮書》。其中指出中國軍方航艦等在太平洋上的活動不斷擴大，強調中國軍事動向「是嚴重關切事項，是前所未有的最大戰略性挑戰」，提出應通過與盟國及志同道合國家等的合作進行應對。此外，該報告將中國和俄羅斯之間的戰略合作描述為「嚴重關切」，並將北韓和俄羅斯之間的軍事合作進展描述為「令人擔憂」，並指出兩者都需要密切關注。

此前，央視軍事觀察員魏東旭在節目中表示，中俄兩國海軍舉行聯合演習要出第一島鏈，通過重要海峽通道到太平洋相關區域，傳遞了非常明確的信號：所謂的火力封鎖不可能困住中俄兩國的海上力量。

中俄 日本 軍艦

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