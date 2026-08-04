川習會後美中再現摩擦 學者：仍處管理競爭框架

美國總統川普今年5月訪問北京，與中國國家主席習近平會談後，美中雙方定調建立「建設性戰略穩定關係」。但之後幾個月內，雙方衝突不斷，多名接受BBC中文網採訪的學者認為，目前雙方仍在「管理競爭」的框架內互相試探。

英國廣播公司（BBC）中文網指出，自5月北京川習會以來，美中互動似乎呈現「一邊推進合作、一邊施壓」的雙軌模式。

一方面，兩國高層溝通並未中斷。中國外長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在馬尼拉舉行約90分鐘會談，雙方形容為「務實、積極、建設性」。此外，中國外交部副部長馬朝旭訪美、美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）訪中等接觸也密集展開。

與此同時，雙方摩擦並未停止。川普公開指控北京長期介入美國選舉，中國外交部即刻反駁，並要求華府「停止無端抹黑」。7月下旬，美國宣布新一輪301關稅後，北京譴責有關措施為單邊行為，但並未立即採取報復，而是重申自身立場與政策底線。

此外，7月28日，美國在台協會（AIT）刊登一則消息，被認為是美官方首度公開台灣海巡署船艦與美國海岸防衛隊船的合影，並稱「支持台灣在海事執法交流等全球議題上做出實質貢獻」。

報導指出，整體而言，5月會談後，美中一方面維持高層溝通、經貿與執法合作有進展，另一方面，就台灣、關稅與南海問題仍不斷有所過招甚至摩擦。

美國智庫太平洋論壇（Pacific Forum）兼任研究員藍若思（Elizabeth Larus）表示，川普向習近平發出了模稜兩可的訊號。她指出，一方面，美方對中國在烏克蘭與伊朗戰場上的軍事支援視而不見；另一方面，卻願意討論向中國出售價值數十億美元的美國農產品。

她還說，川普也沒有明確回應中國在亞太地區、尤其是台灣周邊與南海的挑戰。「如果美國將中國視為安全威脅，則需要採取更強硬的軍事手段。」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者、前國家安全會議（NSC）中國事務主任秦江南（JonathanCzin）近日在「外交事務」撰文稱，美中目前的狀態，與其稱為「穩定關係」，不如形容為「相互保證的干擾」（mutually assured disruption）。

新加坡獨立國際關係評論員鄧銘傑則提醒，不宜將局勢簡化為「美國分心、中國得利」。他指出，中國經濟正在放緩，北京並非單純受益，而是以克制態度管理風險。他還說，北京的回應並非被動，而是精準地告訴華盛頓紅線所在，並選擇在紅線尚未被跨越時不升級，反映出其在制約下仍能以紀律管理關係的能力。

多名學者認為，若9月川習再次會晤，預計重點將是「管理競爭」，而非「解決問題」。鄧銘傑認為，習近平的優先事項是「爭取時間」，包括延長休戰、在對台軍售上克制，以及在晶片議題上爭取喘息空間。

藍若思則預計，川普可能提出中國增加採購數十億美元美國農產品、放寬對輝達高端晶片的限制、人工智慧議題，以及開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）商業航行等議題。兩人也可能討論彼此加徵高額貿易關稅。

藍若思還說，川普可能再次提到釋放黎智英，以及中國在伊朗問題上的角色。專家一致認為，台灣問題仍是美中關係的核心。只要川普不批准對台軍售，不直接觸碰台灣問題，關稅或AI晶片的問題，都不會讓習近平9月訪美的計畫生變。

對台灣來說，鄧銘傑強調，美國對台軍售案每多一個月未簽署，台灣就多停滯一個月。他認為，更大的問題不是這筆軍售案本身，而是它所立下的先例。