陸學者：盼兩岸正常交流 但台灣當局害怕並阻止雙方互動

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、前解放軍大校周波接受南華早報專訪時表示，他認為中國政府仍然真誠地希望和平統一。 周波並說，事實上，大陸希望兩岸正常交流，但台灣當局卻害怕這種交流。「正是他們阻止了這種兩岸互動，甚至包括學術交流」。

在專訪中被問及，一些評估將解放軍2027年建軍百年目標與台灣連結起來等問題，周波說，「我認為中國政府仍然真誠地希望和平統一」。

他指出，這點不僅體現在中國領導人的談話中，也體現在國民黨主席鄭麗文訪問北京期間，雙方不僅握手寒暄，大陸還推出了十項惠台措施。「這些措施當然是為了台灣人民的利益，而且必然是經過精心準備的。這意味著它們並非一朝一夕就能想出來的」。

周波表示，大家總是只談論中國大陸的「大棒」手段，卻很少討論其對台政策中的「胡蘿蔔」因素。「事實上，我們希望兩岸正常交流。然而，台灣當局卻害怕這種交流。正是他們阻止了這種兩岸互動，甚至包括學術交流」。

周波說，關於2027年的討論，值得注意的是，過去十年左右，許多美國將領都做出了相互矛盾的預測。「最終，他們的預測中是否有人被證明是正確的？」

周波認為，提出這種論點完全是不負責任的。美國政府高層對於2027年台灣問題也存在分歧。例如，美國現任國防部長赫塞斯關於台海局勢的言論，就幾乎與他的前任奧斯丁在香格里拉對話上的說法截然相反。

周波強調，他相信中國仍然希望和平統一，所以才沒有設定具體的時間表。因為中國仍抱持希望，所以不會給出這樣的時間表。但也正因沒有時間表，才會使得所有這些人只能不斷猜測。

周波表示，中國大陸並沒有放棄在某些情況下可能需要使用武力的可能性，這些情況在中國法律中已有明確規定。儘管如此，他認為和平統一仍然是最終目標。

針對今年5月川習會後美國對台軍售問題，周波說，他認為，從現在開始，美國對台軍售將變得愈來愈困難。如果美國繼續對台軍售，預期中國可能會採取三種應對措施：

首先，如果中國認為美國違反了一個中國原則，中國可以選擇不履行對美國所做的某些承諾，包括商業協議。這可能涉及波音飛機、牛肉和黃豆等產品。這些產品對中國來說並非不可或缺。

其次，中國可能採取更廣泛的反制措施。最後，中國可能會在台灣周邊地區進行愈來愈頻繁、愈來愈複雜的軍事演習，以消耗對方的能量。

周波指出，最終，美國將不得不思考一個根本性的問題：即使對台軍售利潤豐厚，但其風險遠大於收益，那麼對台軍售的實際好處究竟是什麼？