蔡奇現身海濱度假地 北戴河會議開始了？

據央視《新聞聯播》報導，被視為習近平“幕僚長”的中共中央辦公廳主任蔡奇周一（8月3日）在北戴河看望暑期休假專家。分析人士指出，過去幾年裡，此類公開露面往往與中共高層在北戴河休養的時間相吻合。

在北戴河，道路封閉，針對私人飛行器和水上交通工具（包括無人機、滑翔傘、水上摩托艇和快艇）的限制措施，也似乎進一步證實了外界的猜測。

自2003年正式取消夏季集體辦公的制度以來，中共對高層領導人在北戴河舉行的會議沒有再發布官方的消息。盡管如此，官方媒體曾表示，在職和退休高官夏季造訪北戴河的慣例仍在延續。而這為非正式接觸提供了機會。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）的尼爾·托馬斯（Neil Thomas）表示：“從歷史上看，這一休養活動為在職和退休領導人提供了機會，讓他們能夠就政策和人事問題進行非正式討論與協商。”

不過，托馬斯也指出，隨著權力日益集中在黨內及習近平手中，“真正進行討價還價的空間已經縮小”。他說，北戴河會議可能為官員們提供一個機會，讓他們在明年召開預計將進行更大規模領導層改組的二十一大之前，了解並與習近平的施政重點保持一致。

就在幾天前，中共中央政治局於7月30日召開會議，決定10月召開五中全會，並明確主要議程是研究“推進全面從嚴治黨若干重大問題”。這表明內部整肅仍將是重中之重。

北戴河會議將歷來引發關於高層干部之間權力博弈的猜測。蘇黎世大學的讓·克裡斯托弗·米特爾施泰特（Jean Christopher Mittelstaedt）認為，，”幾十年來，北戴河會議這是政治日程表上最重要的非正式活動……也是元老們能夠施加影響力的唯一一次休假聚會“。但是，他指出：“習近平在遏制元老影響力方面非常成功，因此過去十年裡，這一休養活動的重要性已大不如前。”

（路透社等）

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