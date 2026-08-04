快訊

伊朗、阿曼快談成了！紐時曝光「荷莫茲協議」 收船舶服務費55分帳

力積電前董座黃崇仁辭世 張忠謀將出任治喪委員會榮譽主委

獨／繼旅長帶隊上酒店 陸軍八軍團203旅再遭搜索…帶回前旅長等4軍官

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡奇現身海濱度假地 北戴河會議開始了？

德國之聲／ 德國之聲

據央視《新聞聯播》報導，被視為習近平“幕僚長”的中共中央辦公廳主任蔡奇周一（8月3日）在北戴河看望暑期休假專家。分析人士指出，過去幾年裡，此類公開露面往往與中共高層在北戴河休養的時間相吻合。

在北戴河，道路封閉，針對私人飛行器和水上交通工具（包括無人機、滑翔傘、水上摩托艇和快艇）的限制措施，也似乎進一步證實了外界的猜測。

自2003年正式取消夏季集體辦公的制度以來，中共對高層領導人在北戴河舉行的會議沒有再發布官方的消息。盡管如此，官方媒體曾表示，在職和退休高官夏季造訪北戴河的慣例仍在延續。而這為非正式接觸提供了機會。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）的尼爾·托馬斯（Neil Thomas）表示：“從歷史上看，這一休養活動為在職和退休領導人提供了機會，讓他們能夠就政策和人事問題進行非正式討論與協商。”

不過，托馬斯也指出，隨著權力日益集中在黨內及習近平手中，“真正進行討價還價的空間已經縮小”。他說，北戴河會議可能為官員們提供一個機會，讓他們在明年召開預計將進行更大規模領導層改組的二十一大之前，了解並與習近平的施政重點保持一致。

就在幾天前，中共中央政治局於7月30日召開會議，決定10月召開五中全會，並明確主要議程是研究“推進全面從嚴治黨若干重大問題”。這表明內部整肅仍將是重中之重。

北戴河會議將歷來引發關於高層干部之間權力博弈的猜測。蘇黎世大學的讓·克裡斯托弗·米特爾施泰特（Jean Christopher Mittelstaedt）認為，，”幾十年來，北戴河會議這是政治日程表上最重要的非正式活動……也是元老們能夠施加影響力的唯一一次休假聚會“。但是，他指出：“習近平在遏制元老影響力方面非常成功，因此過去十年裡，這一休養活動的重要性已大不如前。”

（路透社等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

蔡奇 習近平 中共

延伸閱讀

中共高層啟動北戴河暑休 「關鍵核心技術」專家受邀參與

翁山蘇姬軟禁後首度公開露面 支持者：非法拘留應立即放人

迎接中共21大 港媒預估10月五中全會將撤30名中央委員

中共五中全會將登場 港媒預計30人遭撤中央委員

相關新聞

美制裁清單列瓜子、水餃 中網友酸：嗑瓜子損害美軍牙齒

美國國土安全部日前宣布將40餘家中國實體增列至所謂涉疆法案實體清單，於8月3日生效。其中所列實體由144家增至187家，為該清單設立以來規模最大的一次擴充，也是川普政府第二次任內首次增加企業。只是，瓜子、餃子、湯圓等中國食品被美國禁止入境，中國網民開酸「嗑瓜子危害美國國家安全嗎？」

從嚴治黨 中共五中全會 估撤30名中委

7月30日中共中央政治局會議決定10月在北京舉行20屆「五中全會」，主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。香港明報預估，屆時將有多達30人左右被撤職中共中央委員，堪稱史無前例。此舉是為進一步強化震懾，迎接中共21大。

關鍵科技60專家 參加北戴河暑休

央視新聞聯播3日晚間報導，受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇3日在北戴河看望暑期休假專家，這意味中共高層已啟動為期兩周的北戴河暑休，習近平等領導人預料將在半個月後返回北京。官方也披露，今年有戰略前沿科技、關鍵核心技術領域的專家代表參加休假。

全球核能發電創新高 富比世：增長全靠中國

美國「富比世」雜誌指出，2025年全球核電站共發電2845太瓦時(TWh)，刷新歷史最高紀錄，而推動這一波增長幾乎全部來自中國。過去十年中國核電產量大幅增長近三倍，更迅速縮小與全球最大核電國美國之間的差距；「富比世」預估，若維持近年增長速度，中國可能在約五年內超越美國，成為全球最大的核電發電國。

中俄軍艦再繞日本列島一圈 日防相：陸軍事動向是最大挑戰

日本防衛省統合幕僚監部3日發布消息稱，已確認中國海軍3艘艦艇穿過對馬海峽南下，進入了東海。這3艘此前與1艘俄羅斯海軍艦艇一同從沖繩進入太平洋，後經由宗谷海峽駛進日本海，幾乎繞日本列島航行了一圈。而日本4日新發布2026年版《防衛白皮書》中指出中國軍事動向是最大戰略性挑戰。

陸學者：盼兩岸正常交流 但台灣當局害怕並阻止雙方互動

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員、前解放軍大校周波接受南華早報專訪時表示，他認為中國政府仍然真誠地希望和平統一。 周波並說，事實上，大陸希望兩岸正常交流，但台灣當局卻害怕這種交流。「正是他們阻止了這種兩岸互動，甚至包括學術交流」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。