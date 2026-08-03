中菲民主礁爭議升溫 中國南海接連軍事訓練

中菲民主礁爭議升溫之際，中國今天起在南海部分海域進行軍事訓練，將持續至8日。共軍南部戰區1日已在民主礁領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。

三亞海事局1日發布航行警告，3日至7日每天上午5時至午夜12時，8日上午7時至晚上6時，在南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。根據公布的座標，軍事訓練區域在海南島南方外海，距離民主礁約900公里。

在航行警告發布的同一天，共軍南部戰區公布當天在民主礁（中國稱黃岩島）「領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓」，開展多個實戰化科目演練。

菲律賓外交部7月31日表示，已經向聯合國秘書處遞交民主礁（菲國稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）及其周邊海域的官方海圖，以此向國際社會公告領海基線。中國外交部當天晚間聲明堅決反對、絕不接受。

此外，中國官媒解放軍報2日刊登署名「鈞聲」的文章，指共軍南部戰區1日組織演訓，「是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動」。