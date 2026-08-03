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陸委會報告：中共黨員年增101.5萬名 要求從嚴政治審查

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
陸委會3日發布2026年第2季「中國大陸情勢報告」，綜整學者專家研析意見，從大陸內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢與對台工作等面向，分析今年第2季大陸情勢。記者張鈺琪／攝影
陸委會3日發布2026年第2季「中國大陸情勢報告」，綜整學者專家研析意見，從大陸內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢與對台工作等面向，分析今年第2季大陸情勢。記者張鈺琪／攝影

陸委會3日發布2026年第2季「中國大陸情勢報告」指出，截至2025年底，中共黨員總數達1億128.6萬名，較前一年增加101.5萬名。中共近期並發布新修訂的《中國共產黨發展黨員工作細則》，要求從嚴進行政治審查。

陸委會表示，這份報告綜整學者專家研析意見，從大陸內部情勢、對外關係、軍事動態及區域安全、港澳情勢與對台工作等面向，分析今年第2季大陸情勢。

在政治方面，報告指出，大陸國家主席習近平在「七一」黨慶期間重申堅持中共領導，要求積極應對各項風險挑戰。習近平赴地方考察時，也要求加強基礎研究、提升防範天災能力，推進「共同富裕」及確保糧食供應。

報告表示，大陸國務院高層近期調研著重基礎建設及物資儲備韌性，聚焦安全議題，並強調教育首先具有政治屬性。中共公布，截至2025年底，黨員人數達1億128.6萬名，年增101.5萬名。新修訂的黨員發展工作細則則要求從嚴政治審查。

經濟方面，報告指出，大陸今年上半年經濟成長率為4.7%，外國直接投資持續衰退，今年1月至5月年減8.6%；上半年房地產開發投資年減18%，物價表現疲弱，青年失業率維持在兩位數。

報告並稱，大陸政府債務持續膨脹，金融風險攀升。國際機構預測，今年大陸經濟成長率平均為4.6%，落在官方設定目標區間的下緣。

在社會情勢方面，報告提到，本季發生多起重大公安事故，包括6月一架輕航機撞擊北京第一高樓「中國尊」，引發中共對政治安全與資訊控制的高度關注；湖南煙火工廠爆炸及山西煤礦災變，也凸顯勞動安全問題。

港澳方面，報告指出，截至今年4月初，香港共有394人涉嫌危害國安被捕，其中208人被檢控、180人被定罪；港府累計投入180億港幣維護國安。多名出身警務系統者出任港府部門高層，也引發外界「武官治港」的聯想。

報告另稱，香港「六四」悼念集會已連續7年無法舉行，獨立書店持續遭到打壓；「無國界記者組織」則評估香港新聞自由處於「狀況惡劣」。

在對台工作方面，陸委會報告指出，中共持續推進「融台」、宣傳「促統」，要求「十五五」時期兩岸融合發展取得更大成效，並透過台胞赴陸學習、實習、就業及創業等措施深化兩岸交流與融合。

中共 陸委會 習近平

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