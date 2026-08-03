金門港旅運中心正式啟用！兩岸官員「降規格」同場 低調未交流

今年適逢小三通通航25周年，歷經半年試營運後，金門港旅運中心今日正式啟用。挑高明亮的候船大廳、嶄新的通關空間一亮相，就吸引不少與會來賓拿起手機拍照打卡，超過200名中央、地方官員及兩岸代表共同見證金門海運發展的重要時刻。不過，相較於全新的硬體建設，典禮現場更引人關注的，卻是兩岸官方「低調出席」的安排，讓這場原本象徵小三通25周年的重要活動，多了幾分耐人尋味的政治氛圍。

與過去小三通重大活動相比，這次中央並未見交通部長、政務次長等高層官員出席，航港局長葉協隆也未現身，由航港局副局長劉志鴻代表主持；陸方同樣未派高層官員來金，僅由福建省交通運輸廳、福建省台辦、廈門港口管理局及兩岸船公司共36名代表與會，多為副處長或局處層級。

值得注意的是，陸方代表雖全程出席典禮，卻被安排坐在會場後方，與台灣中央及地方官員席次明顯區隔，雙方幾乎沒有公開互動，陸方也未安排致詞，在小三通25周年的重要時刻，兩岸官方交流顯得格外低調。

典禮由副縣長陳祥麟、立委陳玉珍及交通部航港局副局長劉志鴻共同主持，中央出席官員包括陸委會經濟處長李必仁、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、台灣港務公司總經理王錦榮、疾管署長羅一鈞、關務署副署長趙台安及防檢署高雄分署長林念農等人。

陳祥麟表示，從昔日水頭舊旅客服務中心到今天的新旅運中心，象徵小三通正式邁入「3.0時代」。他指出，小三通2001年開航首年旅運量僅約2萬1000人次，如今累積已突破2600萬人次，不只是交通建設的成果，更見證金門25年來在兩岸交流中的關鍵角色。

他回顧，小三通曾歷經SARS停航62天、新冠疫情中斷近3年，如今恢復常態營運，目前金廈航線每天24班、金泉航線每天4班，新旅運中心啟用後，可望進一步提升通關效率與旅客服務品質，朝國際港口標準邁進。

陳祥麟也指出，旅運中心曾榮獲公共工程金質獎及金安獎，代表工程品質、施工管理及職業安全均獲國家肯定，感謝工程團隊及CIQS各查驗單位共同完成這項重大建設。

立委陳玉珍則回憶，小三通首航當天，她陪同擔任金門縣議長的父親站在料羅碼頭見證歷史，25年來一路看著小三通從試辦走向成熟。她表示，歷經陳水在、李炷烽、楊鎮浯等歷任縣長努力，旅運量一路突破1000萬、2000萬，如今已累積2600萬人次，相信3000萬人次指日可待。

她表示，小三通已讓金門成為兩岸交流的重要節點，金門作為中轉站的重要性持續提高，但也衍生台金航線機位吃緊問題，希望中央持續強化交通量能，讓人潮不只是過境，更能真正轉化為金門的商機與觀光收益。

航港局副局長劉志鴻表示，新旅運中心總樓地板面積約3.6萬平方公尺，是舊旅運中心的3.5倍，採一樓入境、三樓出境及候船的立體分流設計，可有效改善通關動線與候船環境。未來交通部也將持續推動智慧港口建設，提升港埠韌性及整體海運服務量能。

金門縣港務處表示，旅運中心自今年2月3日試營運以來，持續優化旅客動線、候船空間及CIQS查驗流程，如今正式啟用，不僅提升港埠接待量能，也為金門打造更具國際水準的海上門戶，迎接小三通下一個25年的新篇章。

歷經半年試營運後，金門港旅運中心今日正式啟用，啟用典禮上特別安排風獅爺舞團進行精彩表演。記者蔡家蓁／攝影

歷經半年試營運後，金門港旅運中心今日正式啟用，與會貴賓一起上台主持啟用典禮。記者蔡家蓁／攝影

立委陳玉珍則回憶，小三通首航當天，她陪同擔任金門縣議長的父親站在料羅碼頭見證歷史，25年來一路看著小三通從試辦走向成熟。她表示，旅運量如今已累積2600萬人次，相信3千萬人次指日可待。記者蔡家蓁／攝影