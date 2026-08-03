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兩岸學生交流不對等 陸委會將強化大陸識讀教育

中央社／ 台北3日電

監委日前提出報告，指兩岸青年學子交流形成單向不對等現象，且學校漏報學生赴陸資訊，引發輿論關注。陸委會表示，將輔導各級學校，強化中國大陸識讀教育，提醒赴陸風險及兩岸學術教育交流應注意事項。

根據監察委員7月29日的新聞稿，中國大陸近年持續透過各項科研、才藝競賽等多元手法，吸引台灣青年學子赴陸交流，人數上遠多於大陸學生來台參與教育活動。

監察院委員林文程、田秋堇對此提出調查報告，指中共長期將台灣青年視為統戰重點，而且統戰對象從大專學生延伸到中小學。自民國112年疫情緩和後，台灣學生赴陸交流人數大幅成長。

111至114年台灣大專校院赴陸學生由2196人增至5745人，高中職由676人增至1161人，國中由0人增至1021人，國小學生由38人增至1045人，隨團教師由661人增至1281人。反觀，來台參與陸委會活動之陸生人數逐年減少，由111年76人降至114年僅16人。

報告也指出，教育部雖於108年建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校落實填報，但漏報情形嚴重；還有教師私下招攬學生赴陸，對個別教師自行招攬學生赴陸交流，家長誤信這是學校安排的活動，而校方卻毫不知情。

監察院內政及族群委員會、教育及文化委員會聯席會議7月21日通過此調查報告，針對兩岸教育交流失衡、學校漏報學生赴陸資訊及政府管理措施漏洞等節，促請大陸委員會及教育部檢討改善。

陸委會今天對此表示，持續會同教育部，透過精進「赴陸教育交流活動登錄平台」之功能，完善相關機制，輔導各級學校，利用社群平台等各種管道，以及記者會、學生營隊活動等場合，提醒赴陸風險及兩岸學術教育交流應注意事項。

因應中共對台青少年統戰不斷向下延伸之作法，陸委會已會同教育部等相關機關，結合國內各大學通識中心及民間學術專業資源，積極協助學校師生強化中國大陸識讀教育，增進對中共統戰作為之心防，以維護兩岸健康有序的文教交流。

至於人民團體招攬學生赴陸參與活動，可能涉及違規違常情形，陸委會獲悉後會先蒐集進一步資訊，確認有無違反相關規定之虞，並送請權責主管機關處理，或視情況會同相關機關跨部會共同研商。

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