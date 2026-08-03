陸公告南海部分海域今起進行軍事訓練 禁止駛入

三亞海事局發布航行警告，8月3日至8月7日每日5時至24時，8月8日7時至18時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。從公告的座標來看，此次演訓區域在海南島三亞東南方外海，為解放軍傳統海空演訓海域，距離中菲近期再度升高衝突的黃岩島約940公里。

針對菲律賓7月31日向聯合國秘書處遞交官方海圖，正式宣布在黃岩島（我方稱「民主礁」、菲律賓稱「馬辛洛克灘」）劃設領海基線，解放軍南部戰區8月1日在黃岩島海空和周邊海空域組織聯合演訓。解放軍報3日再度發表《鈞聲》評論文章稱，相關舉措與行動是針對當前菲方在南海侵權挑釁行徑的嚴正警告，展示中國維護黃岩島主權和海洋權益的堅定決心。

《鈞聲》為解放軍報重要專欄，專門針對重大議題傳達解放軍的立場和態度。3日在解放軍報四版刊發的《鈞聲》文章指出，黃岩島是中國固有領土。從元代天文學家郭守敬主持「四海測驗」的星盤刻度，到明代《鄭和航海圖》上的「石塘」印記；從1947年《南海諸島位置圖》中的「民主礁」，到新中國地名委員會1983年定名的「黃岩島」——清晰無比的歷史鏈條，早已將黃岩島的主權深嵌於中國版圖之中。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，歷史和法理依據充分且明確。

文章表示，菲律賓領土範圍由1898年《美西和平條約》、1900年《美西關於菲律賓外圍島嶼割讓的條約》、1930年《關於劃定英屬北婆羅洲與美屬菲律賓之間的邊界條約》等一系列國際條約確定。南沙群島和黃岩島根本不在上述條約規定的菲律賓版圖內。因此菲方在黃岩島劃設「領海基線」是披著法律外衣的侵權鬧劇，是其擾動南海和平穩定的又一次挑釁。

《鈞聲》指出，自1960年代末南海地區發現豐富的油氣資源後，在資源利益的誘惑和域外勢力的慫恿下，菲律賓開始對中國南沙島礁動起歪心思，將其領土擴張至黃岩島和南沙群島部分島礁。為了謀取私利，菲方罔顧歷史和法理事實，一再蓄意挑釁滋事並借機炒作，甚至甘為域外勢力的棋子，不斷製造海上緊張局勢。

文章稱，一段時間以來，對於菲方的挑釁行徑，中方採取必要措施維護自身權利和安全，完全合理合法，現場操作專業規範，理性適度。此次解放軍南部戰區在黃岩島組織海空聯合演訓，就是對菲方侵權挑釁行徑的嚴正警告。

解放軍報再次敦促菲方立即停止海上挑釁滋事和煽宣炒作，否則引發的一切後果由菲方承擔。《鈞聲》也再次強調中國軍隊時刻保持高度戒備，以強大實力和堅定意志維護南海和平穩定。