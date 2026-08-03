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21大召開前 中共再推為期一年掃黑

中央社／ 台北3日電

中共21大將於明年秋天登場，官方宣布今年7月起展開為期一年的「深化掃黑除惡專項鬥爭」，要求「依法清除一切侵蝕社會機體的毒瘤」，並深挖犯罪背後的腐敗及「保護傘、關係網」。

在這次「深化掃黑除惡專項鬥爭」之前，中共中央及中國國務院是在2018年1月下旬發出「關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知」，為期3年，表示要從全國基層打擊惡勢力，且處理保護傘問題。

新華社1日報導，中共政法委書記陳文清近日在全國掃黑除惡專項鬥爭視訊會議上強調，按照黨中央、國務院部署，展開為期一年的深化掃黑除惡專項鬥爭，依法清除一切侵蝕社會肌體的毒瘤，努力建設更高水準的平安中國。

人民日報今天以接近全版篇幅，就此次深化掃黑除惡專項鬥爭，刊發中共中央政法委負責人的「答記者問」。

這名負責人說，此次專項鬥爭打擊的重點是利用網路平台有組織地實施非法放貸、惡意索賠、非法催收、勞務碰瓷、輿情敲詐、網路水軍滋事等涉網黑惡勢力，大肆實施跟蹤滋擾、威脅恐嚇、敲詐勒索等「軟暴力」的黑惡勢力。

他說，要依法嚴厲打擊「村霸」「鄉霸」「沙霸」「礦霸」「街霸」「市霸」等黑惡勢力，依法嚴厲打擊製販毒品、開設賭場、組織賣淫等「黃賭毒黑」合流的犯罪團夥和境內外黑惡勢力勾連犯罪，依法嚴厲打擊操縱控制未成年人實施違法犯罪、侵害未成年人權益的黑惡團夥。

此外，他表示要健全紀檢監察機關和政法機關問題線索快速移送機制，及時深挖涉黑涉惡違法犯罪背後的腐敗和「保護傘」「關係網」，發現一起、查處一起，絕不姑息。對涉黑涉惡和腐敗長期、深度交織的案件重點督辦。

儘管根據這名負責人，2025年的中國全國刑事案件及命案都是「本世紀以來最低」，且國家統計局調查顯示，民眾對掃黑除惡鬥爭的滿意度為94.55%；但黑惡犯罪具有頑固性、反覆性、複雜性，一些黑惡犯罪隱秘變形，傳統黑惡犯罪尚未根除，「需要下更大功夫推進常態化掃黑除惡」。

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