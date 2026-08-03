鄧聿文自述遭「邊控」2年：到機場才突然被告知

中國大陸將自9月15日起實施新的出境入境管理規定。旅美中國時政評論員鄧聿文自述，他自2014年起曾遭限制出境長達2年，期間護照一度被沒收。他批評，「邊控」最大的問題就是「你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的」。

鄧聿文8月3日在社群平台「X」的個人帳號發文指出，近期網路上很多人都在討論中國大陸即將實施的新出境入境管理規定，認為「邊控」適用範圍擴大、執行更隨意了。這讓他想起自己2014年遭「邊控」的經歷。他表示，自己整整被「邊控」2年，期間護照一度被沒收。

所謂「邊控」，即由有關部門對特定人士採取限制出入境措施。鄧聿文稱，「邊控最大的問題就是，你都不知道被誰邊控，什麼時候被邊控的，哪一天你去機場，突然告訴你被邊控了，我當時就是這種情況」。

他表示，自己後來向負責監控他的國保人員反映，對方查詢後告知，是北京國安下令對他採取「邊控」。其後，對他的監控進一步升級，改由國安直接接手，他的護照也被要求上繳。

鄧聿文稱，國安後來見他變得「老實」了，可能確實認為他對「黨國利益」危害不大，再攔他也出不了什麼業績，在向他下達幾點「不准這、不准那」的指示後，歸還護照並解除「邊控」。

他表示，當時的國保及國安人員雖將他視為對立面，但似乎還願意聽他申訴；如果是現在，即便當事人按照要求「不折騰了」，恐怕也未必會解除「邊控」。而如果不知道是誰下令邊控的，「估計就得一直拖到政權換人吧」。

大陸新的出境入境管理規定第6條明定，對依法決定不准出境的人員，決定機關應當按照規定及時通知移民管理機構執行，並向當事人書面告知不准出境的事實、理由、依據和救濟途徑；有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可以不告知當事人。