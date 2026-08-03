中共五中全會將登場 港媒預計30人遭撤中央委員

據報導，預定10月舉行的中共20屆五中全會，將會有30人被「逐出」中委會，史無前例。另外，中共政治局上週末召開會議後，新一輪人事調動正密集展開。

根據明報今天的報導，中共第20屆中央委員會第五次全體會議（五中全會）將於10月召開，主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。

報導表示，據不完全統計，過去一年，已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免全國人大代表職務，包括兩名政治局委員張又俠、馬興瑞，兩人將在五中全會被正式確認處分。

與此同時，多名軍方中央委員此前已「失蹤」多時，前中共中央對外聯絡部部長劉建超等人也不尋常去職，相信屆時有多達30人被「逐出」中委會，堪稱史無前例。

報導表示，20屆中央委員原有205人，過去幾年已有14人被逐出中委會，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福等；如果這次再處理30名中委，也就是大約兩成多中委被查處。

報導引述社交平台的分析表示，五中全會之後，中國將進入21大倒計時的政治週期，目前腐敗落馬的高級將領與黨政系統省部級高官，可謂積案如山，及時化解這一「政治包袱」，結案定性，可以翻啟新篇。

此外，五中全會處理中委的數量將創歷史新高，其雷霆萬鈞之勢，堪稱「全面從嚴治黨取得偉大成就」的直接體現，也可以進一步強化震懾。

該報在另一則報導中表示，中共政治局於7月30日召開會議後，新一輪人事調動正密集展開，當中包括61歲的國家市場監督管理總局局長羅文空降河北擔任省委書記，前河北書記倪岳峰「另有任用」。

重慶市長一職空缺逾4個月後，由市委副書記陳新武出任代理市長；國家林業和草原局局長劉國洪出任自然資源部黨組書記，接替5月調任中共湖北省委書記的關志鷗。

報導表示，上述高層調整，是為中共21大做人事準備，羅文、陳新武、劉國洪、關志鷗均拿到新一屆中央委員的門票。