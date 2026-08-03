迎接中共21大 港媒預估10月五中全會將撤30名中央委員

7月30日召開的中共中央政治局會議決定今年10月在北京召開中共第二十屆中央委員會第五次全體會議（五中全會），主要議程是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。香港明報指出，屆時將有多達30人左右被「逐出」中共中央委員，堪稱史無前例。此舉是為進一步強化震懾，迎接中共二十一大。

據明報不完全統計，過去一年，已有19名中共中央委員被官宣落馬或罷免全國人大代表職務。中共二十大後，中共保持高壓反腐，軍隊反腐更是狂風驟雨。過去一年被官宣落馬或罷免全國人大代表職務的19名中央委員，軍方是重災區，多達11人。其中今年1月，中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員兼聯合參謀部參謀長劉振立同時官宣落馬，預料張又俠、劉振立會在五中全會前夕被拿來「祭旗」。

黨政系統方面，四中全會前夕，前廣西政府主席藍天立、前內蒙古政府主席王莉霞、前中國證監會主席易會滿落馬，這三名中委已被開除黨籍，將在五中全會追認。今年以來，又有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前浙江省委書記易煉紅、前應急管理部部長王祥喜、前重慶市長胡衡華、前中央政治局委員馬興瑞落馬。

除上述被公開查處的中委，前中聯部部長劉建超、前工信部部長金壯龍、前中央軍民融合辦常務副主任雷凡培去年已被不尋常免職。另，前東部戰區政委劉青松、前南部戰區司令員吳亞男、 前南部戰區政委王文全、前西部戰區司令員汪海江、前北部戰區司令員黃銘、前中部戰區政委徐德清、前國防大學政委鍾紹軍等軍方中委也「失蹤」多時。

中共二十屆中央委員原有205人，過去幾年已有14人被逐出中委會，包括前國務委員秦剛、前國防部長李尚福。如果這次再處理30名中委，也就是大約兩成多中委被查處。專研北京高層人事的YouTuber「中規中矩」分析，五中全會後，中國將進入二十一大倒計時的政治周期。目前腐敗落馬的高級將領與黨政系統省部級高官，可謂積案如山，及時化解這一「政治包袱」，結案定性，可以翻啟新篇。

五中全會的重要議題是「研究持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題」。「中規中矩」指，五中全會處理中委的數量將創歷史新高，其雷霆萬鈞之勢，也堪稱「全面從嚴治黨取得偉大成就」的直接體現，亦可進一步強化震懾。