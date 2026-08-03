魯比歐：美中任何衝突將是災難

美國國務卿魯比歐日前接受福斯新聞節目專訪時，被問到大陸是否正對台灣伺機而動。他答道，美國不支持改變台海現狀。

魯比歐七月廿七日接受福斯新聞節目My View with Lara Trump專訪，並於八月一日晚間播出，主持人是美國總統川普媳婦賴拉。

賴拉提問，大陸目前雖表現克制，但外界認為，他們可能在等待時機最終接管台灣。對此，魯比歐說，他無法預測廿或卅年後的情況，但目前而言美國的立場是不支持改變現狀，也反對任何以強迫或脅迫手段改變現狀的行為。

魯比歐還說，美方在與中方會談時，已非常清楚表明此一立場；中方對此顯然看法很不同，台灣議題對大陸來說也非常敏感，因此美方必須謹慎拿捏平衡。

魯比歐提到，若美中發生任何衝突，無論是經濟或軍事衝突，對兩國乃至全球都將是災難，因此美國必須妥善管控雙邊關係，但也不能放棄或犧牲國家利益；這正是外交政策的艱難之處，每屆美國政府都必須在這兩股相互拉扯的力量間取得平衡。

另外，對於大陸海警日前又在台灣以東海域展開常態化執法巡查。美國國務院一日以電郵對中央社表示，美方持續關切北京舉措；台灣和平管轄相關海域已逾七十年，北京主張管轄權只會加劇緊張，美方呼籲中方停止施壓台灣。