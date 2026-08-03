外媒：邊控收緊 查證件升級查動機

大陸出入境管理新規將於九月十五日起施行。法廣指，新規引發外界對出境管理收緊的擔憂，部分人士認為，這是將過去處於灰色地帶的「邊控」措施制度化。新加坡管理大學法學教授高樹超指，新規可能使被視為構成國家安全風險的人，在未被告知的情況下遭限制出境。

法廣報導，申請護照不需層層審批，普通人因私出國開始鬆動，這是中國人在改革開放後才獲得的自由。不過，新規公布後，被批評是嚴重倒退，出境邊檢也被指「從查證件升級為查動機」。

高樹超近日在社群發文指，新規最具影響力的是第四條，大幅擴大政府實施出境禁令的權力。

高樹超表示，取得旅行證件不實、因非法出入境受處罰的個人，可能在服刑後被禁止離開中國六個月至三年；被指控從事被視為威脅國家安全或利益的海外活動人士，也可能遭限制出境。

他表示，新規還將相關權力下放至省級政府，可能增加地方當局不一致適用及濫用相關權力的風險。更令人不安的是，新規可能使被視為構成國安風險者，在未被告知決定的情況下遭限制出境，實務上，這也剝奪了該個人尋求司法審查的任何現實機會。他還提醒，「趁你還能離開時，就離開」。

法廣引述熟悉情況人士表示，相關規定並非單純「升級管理」，而是從過去關注申請程序與資料，轉為判斷「誰可以出去、誰必須攔住」。