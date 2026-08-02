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藏人自焚滿月 在台人權團體抗議中共壓迫

中央社／ 台北2日電

今天是藏人洛嘎讓贊自焚滿一個月，多個藏人人權團體在台北響應「全球行動日」，紀念其義舉、抗議中國通過「民族團結進步促進法」，並為所有在中共威權壓迫下的人發聲。

西藏台灣人權連線、達賴喇嘛西藏宗教基金會、在台藏人福利協會及台灣人權團體上午在中國銀行台北分行前舉辦記者會。主辦單位表示，因為台灣與中國互不隸屬，但中國在台灣並無大使館，所以選擇此地作為代表中國的官方機構。

根據新聞稿，記者會開始，所有聲援者身披雪山獅子旗，臥倒在地，以感受自焚藏人的處境。

西藏運動人士洛嘎讓贊（Loga Rangzen）7月2日在聯合國總部外透過直播發表支持西藏獨立與團結的訴求後，自焚抗議。在他自焚滿一個月的日子，家人希望這一天成為 「全球行動日（Global Day ofAction）」，呼籲全球流亡藏人社群與人權團體跨國連線，將痛失洛嘎讓贊的悲痛轉化為持續抵抗中共暴政的行動力。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參在記者會上表示：「洛嘎讓贊以生命叩問世界，圖伯特（西藏）人民更以無數鮮血守護自由、信仰與民族尊嚴。」他呼籲所有珍視人權與自由的人站上街頭，向中共暴政發出怒吼，向仍選擇沉默的聯合國發出嚴正質問：藏人還要付出多少生命，世界才願意聽見？

西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁接著表示，在境外的藏人，要為600萬境內的藏人發聲。他擔憂民族團結法施行之後，藏人長輩要孩童學習藏傳佛教、學習藏文，就是犯法。參與聲援的台灣人權團體夥伴也接續為所有在中共威權壓迫下的人發聲。

藏台連線常務理事林欣怡說明，已有超過170名境內外藏人以身為炬，抵抗暴政。

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中共 達賴喇嘛 西藏

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