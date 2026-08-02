台海周邊動作頻頻 環時：一中原則面前無「灰色地帶」

大陸近期在台海周邊動作頻頻，大陸官媒環球時報2日發表社評指，面對美方部分人士炒作「灰色地帶戰術」，中國在台灣周邊海域開展海警執法、海洋調查及相關管轄行動，是依法行使國家主權。社評並稱，一個中國原則面前，哪有什麼「灰色地帶」。

環球時報社評寫道，隨中國主權維護與海洋治理行動進入常態化，近日有美國議員鼓譟推出立法提案，以遏制中國在台海及亞太地區的「灰色地帶戰術活動」。上月，美國眾議院中國問題特設委員會也提出相關說法，宣稱中國的「恫嚇」將強化「美國與台灣站在一起」。

文章指，所謂「灰色地帶戰術」，是指在不進行公開戰爭情況下，綜合運用外交、經濟、資訊和準軍事手段推進國家利益。但該概念實際上是「美國製造」，美國試圖干涉別國內政的行為透過該概念包裝，而部分議員以此指責中國，也反映美國在亞太地區的行為。

社評強調，「一個中國原則面前，根本沒有什麼『灰色地帶』可言」，並稱「台灣是中國不可分割的一部分」。在台灣以東海域，中國海警開展常態化執法巡查、自然資源部開展海洋環境調查，以及農業農村部進行漁業資源調查，均是「依法」行使國家主權。社評稱，中方行動主體、目的及訊息公開，與美國「灰色地帶戰術」慣用的主體不透明、意圖不明確等不同。

文章批，美國及民進黨當局將中方相關行動稱為「侵擾」，是對中國依法行使主權權利和管轄權的不安與焦慮。社評並稱，部分美國議員重提「灰色地帶戰術」，與其和民進黨當局互動有關，並指有個別議員7月初訪台與賴清德見面，還有美國在台協會近日也貼出美台聯合海巡的同框照。

文章指，中國在台灣以東海域的行動已從單一海警執法，擴展至海警、海事、航保、救助等多部門協同，是行政管轄的重要體現，「也是中華民族不斷走向統一的必經之路」。社評提到，美方炒作「灰色地帶」，更加證明中國強化台灣周邊海域治理的必要性，中國海警、資源、航道管理及軍事訓練等行動，將讓「台灣地位未定」「國際水域」「台海中線」等概念無所遁形。

文章最後表示，台海真正危險的「灰色」，來自美國一面聲稱堅持一個中國政策，一面推動對台軍售、官方往來和軍事勾連。社評稱，中國主權沒有「灰色地帶」，國家統一沒有模糊空間，反對外部干涉不會退讓。