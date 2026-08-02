快訊

MLB／宇宙道奇不讓了！老虎王牌史庫柏確定跳槽 ESPN：衝擊世界大賽冠軍

塑膠保鮮盒不是用到壞才丟！食品專家：出現7種情況就該換了

蔣中正日記／美國施壓停炸上海 蔣置之不理最終妥協

聽新聞
0:00 / 0:00

台海周邊動作頻頻 環時：一中原則面前無「灰色地帶」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸官媒環球時報1日發表社評稱，「一個中國原則面前，哪有什麼『灰色地帶』」，並批評美方部分人士炒作台海「灰色地帶戰術」。圖為中國海警近期在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻影
大陸官媒環球時報1日發表社評稱，「一個中國原則面前，哪有什麼『灰色地帶』」，並批評美方部分人士炒作台海「灰色地帶戰術」。圖為中國海警近期在台灣東部「執法巡查」，海巡署派出台北艦全程監控。記者廖炳棋／翻影

大陸近期在台海周邊動作頻頻，大陸官媒環球時報2日發表社評指，面對美方部分人士炒作「灰色地帶戰術」，中國在台灣周邊海域開展海警執法、海洋調查及相關管轄行動，是依法行使國家主權。社評並稱，一個中國原則面前，哪有什麼「灰色地帶」。

環球時報社評寫道，隨中國主權維護與海洋治理行動進入常態化，近日有美國議員鼓譟推出立法提案，以遏制中國在台海及亞太地區的「灰色地帶戰術活動」。上月，美國眾議院中國問題特設委員會也提出相關說法，宣稱中國的「恫嚇」將強化「美國與台灣站在一起」。

文章指，所謂「灰色地帶戰術」，是指在不進行公開戰爭情況下，綜合運用外交、經濟、資訊和準軍事手段推進國家利益。但該概念實際上是「美國製造」，美國試圖干涉別國內政的行為透過該概念包裝，而部分議員以此指責中國，也反映美國在亞太地區的行為。

社評強調，「一個中國原則面前，根本沒有什麼『灰色地帶』可言」，並稱「台灣是中國不可分割的一部分」。在台灣以東海域，中國海警開展常態化執法巡查、自然資源部開展海洋環境調查，以及農業農村部進行漁業資源調查，均是「依法」行使國家主權。社評稱，中方行動主體、目的及訊息公開，與美國「灰色地帶戰術」慣用的主體不透明、意圖不明確等不同。

文章批，美國及民進黨當局將中方相關行動稱為「侵擾」，是對中國依法行使主權權利和管轄權的不安與焦慮。社評並稱，部分美國議員重提「灰色地帶戰術」，與其和民進黨當局互動有關，並指有個別議員7月初訪台與賴清德見面，還有美國在台協會近日也貼出美台聯合海巡的同框照。

文章指，中國在台灣以東海域的行動已從單一海警執法，擴展至海警、海事、航保、救助等多部門協同，是行政管轄的重要體現，「也是中華民族不斷走向統一的必經之路」。社評提到，美方炒作「灰色地帶」，更加證明中國強化台灣周邊海域治理的必要性，中國海警、資源、航道管理及軍事訓練等行動，將讓「台灣地位未定」「國際水域」「台海中線」等概念無所遁形。

文章最後表示，台海真正危險的「灰色」，來自美國一面聲稱堅持一個中國政策，一面推動對台軍售、官方往來和軍事勾連。社評稱，中國主權沒有「灰色地帶」，國家統一沒有模糊空間，反對外部干涉不會退讓。

一中原則 台海 主權 中國

延伸閱讀

菲劃黃岩島領海基線 解放軍報警告：危害中國利益將遭痛擊

反制菲律賓劃領海基線？解放軍南部戰區宣布在黃岩島周邊海空聯合演訓

解放軍民主礁海空聯合演訓 陸專家：未來將常態化

強化南海行政管轄 陸公布黃岩島保護區管理辦法

相關新聞

台海周邊動作頻頻 環時：一中原則面前無「灰色地帶」

大陸近期在台海周邊動作頻頻，大陸官媒環球時報2日發表社評指，面對美方部分人士炒作「灰色地帶戰術」，中國在台灣周邊海域開展海警執法、海洋調查及相關管轄行動，是依法行使國家主權。社評並稱，一個中國原則面前，哪有什麼「灰色地帶」。

菲劃黃岩島領海基線 解放軍報警告：危害中國利益將遭痛擊

中菲南海主權爭端再起波瀾。菲律賓向聯合國提交黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）領海基線後，大陸1日安排解放軍在相關海空域展開聯合演訓。《解放軍報》2日發表重要署名評論專欄《鈞聲》指出，中方加強黃岩島管控「合法合理」，菲方劃設所謂「領海基線」是挑釁行徑，相關行動侵犯中國領土主權、破壞南海和平穩定。

兩岸觀策／兩岸關係進入「不統而統」對決「不獨而獨」

中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東，6月在杭州舉辦的第12屆兩岸青年學者論壇開幕式致辭中提出「不統而統」說法，雖然他未進一步闡釋何謂「不統而統」，但依照中共當前「不統而統」的對台作為，兩岸關係已進入「不統而統」與「不獨而獨」的對決階段了嗎？

反制菲律賓 解放軍軍黃岩島周邊演訓

為反制菲律賓向聯合國提交在南海黃岩島（我譯民主礁、菲稱馬辛洛克灘）畫設領海基線，大陸昨天三劍齊發。解放軍南部戰區昨天位在黃岩島領海、領空及周邊海空域位組織海空聯合演訓；大陸海警同步演練相關執法行動。大陸自然資源部則公布「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」。

兩岸通航 邱垂正：先包機、後直航

中華民國全國商業總會理事長許舒博透露，為爭取恢復兩岸更多直航點，已與陸委會主委邱垂正協商，朝「先包機、後直航」方向推動，並將大陸西安、昆明往返台灣的包機需求送交民航局審查。他昨天說，首班西安班機可望八月下旬啟動，預估搭載一百多名旅客，目標趕在中秋節前，讓台商直航返台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。