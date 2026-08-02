中國出入境新規9月15日實施 涉管制技術者難出國門

中國9月15日起實施有關出入境管理的新規，內容明確規定，涉出口管制或技術安全的人員，政府有權不讓其出境。此外，申請出入境也從原先傳統文件填表，改為必須配合詢問確定真實意圖。

新華社報導，「國務院關於出境入境管理的規定」7月31日公布，自今年9月15日起施行。規定共19條，目的是規範出入境管理，並維護國家主權、安全、發展利益。

然而，相關規定也引發網友質疑，認為官方駁回出境許可的權利變大，且並不透明。過去雖然官方也經常實施不透明的「邊控」（邊境控制，即不准出境），但新規實施後，將更明確成為「依法執行」，且相關權力下放至縣級以上的公安機關。

根據「規定」，官方將完善對國外旅遊的安全風險提示，對準備前往風險等級為最高級別或者嚴重危及人身安全案件突發高發的國家或者地區的中國公民，「必要時應當勸阻其前往」。

「規定」要求，單位或者個人為出境入境人員出具邀請函件或者其他申請資訊，應當對邀請內容和證明事項的真實性負責，並配合移民管理機構、簽證機關核實有關資訊。

「規定」第4條指出，「中國公民違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全、技術安全，國務院商務等有關主管部門可以決定不准其出境」。

根據「規定」，對依法決定不准出境的人員，決定機關應當按照規定及時通知移民管理機構執行，並向當事人書面告知不准出境的事實、理由、依據和救濟途徑；「有可能影響國家安全、刑事案件偵查等情形的，可以不告知當事人」。

與外國人相關的部分，根據「新規」，外國人因妨害國（邊）境管理受到刑事處罰，或因非法出境入境受到行政處罰，移民管理機構可決定自處罰執行完畢之日起1年至5年以內不准其入境。法律另有規定，從其規定。

此外，新規也規範出境入境仲介服務、移民與留學機構，規定對從事出境入境仲介服務的機構和人員實行備案管理等。

這份規定所稱的移民管理機構，是指中國國家移民管理部門和出入境邊防檢查機關、縣級以上地方政府公安機關出入境管理機構。

中國國家移民管理局網站7月31日發布由司法部、公安部、國家移民局負責人就「規定」回答記者提問。

相關負責人說，近年中國人非法出境從事跨境賭博、電信網路詐騙等違法活動，嚴重危害民眾生命和財產安全，或者違規出境後向境外非法轉移技術，危害國家產業安全、技術安全等。

針對這些問題，「規定」加強出境管理，要求出境人員申請出境的事由應當真實、合法，並配合移民管理機構核實身分、申請事由；另一方面，根據出境入境管理法的授權，完善不准出境情形。