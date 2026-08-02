菲劃黃岩島領海基線 解放軍報警告：危害中國利益將遭痛擊

中菲南海主權爭端再起波瀾。菲律賓向聯合國提交黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）領海基線後，大陸1日安排解放軍在相關海空域展開聯合演訓。《解放軍報》2日發表重要署名評論專欄《鈞聲》指出，中方加強黃岩島管控「合法合理」，菲方劃設所謂「領海基線」是挑釁行徑，相關行動侵犯中國領土主權、破壞南海和平穩定。

《鈞聲》指，菲律賓近期在「中國領土」黃岩島劃設所謂「領海基線」，妄圖為2016年那場非法仲裁「續命」，並掀起新一輪炒作。此舉嚴重侵犯中國領土主權，違反《聯合國憲章》《聯合國海洋法公約》等國際法。8月1日，中國人民解放軍南部戰區位黃岩島領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓，是針對當前南海局勢及個別域內國家破壞地區和平穩定的必要行動，也是維護國家領土主權和海洋權益的必要之舉。

文章提到，一些菲國政客違反《南海各方行為宣言》，從鼓噪非法「南海仲裁案裁決」、推動所謂「海洋區域法」企圖固化「裁決」，到單方面提交涉南海外大陸架劃界案、派遣船隻衝闖黃岩島、慫恿漁船到黃岩島潟湖非法作業，菲方頻繁挑釁滋事，侵犯中方領土主權和海洋權益，干擾南海和平穩定大勢。

文章強調，「黃岩島是中國固有領土」，並稱中國對黃岩島主權歷史經緯清晰、法理依據鐵證如山。文章稱，中國最早發現、命名黃岩島，並長期開發利用，持續、和平、有效行使主權和管轄權，包括1947年當時的中國政府核定和公布南海諸島新舊名稱對照表時將其名稱定為「民主礁」，1983年新中國對外公布「我國南海諸島部分地名」時將其標準名稱定為黃岩島。

文章表示，菲國領土範圍已由一系列國際條約確定，黃岩島從未在其中。如今其卻出爾反爾，嚴重違反一系列國際法原則和規則。近年，中國政府依法劃定並公布黃岩島領海基線，向聯合國交存聲明和海圖，建立黃岩島國家級自然保護區，並強化海警在相關海域執法巡查，相關措施展現維護主權與地區穩定的決心。

文章認為，菲方劃設所謂「領海基線」，是又一次無理操作，企圖以非法方式篡改黃岩島主權歸屬。菲方借機炒作、混淆視聽，法律程序全是幌子，攪亂局勢才是目的。

文章再指，多年來，南海見證中國與東南亞國家合作發展，各方應共同維護地區和平穩定。然而，一些菲國政客頻繁與域外勢力互動，破壞南海穩定態勢，侵蝕各方維護的團結合作。

文章最後警告，奉勸菲方迷途知返，恪守迄今對中方作出的各項承諾，並強調任何危害中國主權、安全、發展利益的圖謀，都將遭到堅決回應和迎頭痛擊。